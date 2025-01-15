شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب اليوم الأربعاء فى السعودية 15-1-2025 والان مع تفاصيل الخبر

ننشر أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية 15-1-2025، وفقا للتحديثات الصباحية، حيث سجل جرام الذهب عيار 24 مبلغ 323.25 ريال سعودى، أما سعر الذهب عيار 21 سجل282.75 ريال سعودى.

يعد سعر الذهب في السعودية من المؤشرات الاقتصادية المهمة التي تهم الأفراد والمستثمرين، وتشهد أسعار الذهب في السعودية تغييرات يومية متأثرة بعدة عوامل محلية وعالمية، مثل أسعار الذهب في الأسواق العالمية، وسعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الريال السعودي، بالإضافة إلى الطلب المحلي على المعدن الثمين.

وجاءت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في السعودية 15-1-2025 كالتالى:

عيار 24 323.25 ريال

عيار 22 296.25 ريال

عيار 21 282.75 ريال

عيار 18 242.25 ريال

عيار 14 188.50 ريال

عيار 12 161.50 ريال

الاونصة 10050.50 ريال

الجنيه الذهب 2262.00 ريال

الأونصة بالدولار 2681.43 دولار



أما بالنسبة للمعادن الأخرى، شهدت الفضة ارتفاعًا بنسبة 0.36% لعقود مارس، ليتم تداولها عند 30.30 دولارًا للأونصة. بينما استقر سعر النحاس لعقود مارس دون تغيير عند 4.09 دولارًا للرطل.