استقرار أسعار الذهب عند 2639.56 دولارًا للأوقية

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

استقرت أسعار الذهب اليوم مع ترقب المستثمرين سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية المقرر صدورها هذا الأسبوع تلمسًا لمؤشرات على موقف مجلس البنك المركزي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة.

واستقرت أسعار الذهب عند 2639.56 دولارًا للأوقية، وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.1 % لتصل إلى 2652 دولارًا للأوقية.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 29.64 دولارًا للأوقية، وانخفض البلاتين 0.7 % ليصل إلى 931.70 دولارًا للأوقية، وتراجع البلاديوم 0.4 % ليبلغ 918.63 دولارًا للأوقية.

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