شكرا لقرائتكم خبر عن خلال أسبوع.. أرباح البورصة المصرية تصل لـ 11.5 مليار جنيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجلت البورصة المصرية مكاسب سوقية بلغت 11.5 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع المنتهي، ليصل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة إلى 2.198 تريليون جنيه، بنسبة نمو بلغت 0.5%.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس (إيجي إكس 30) بنسبة 0.34% محققًا 30060.48 نقطة، وصعد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة (إيجي إكس 70) بنسبة 1% ليصل إلى 8283.41 نقطة. إيجي إكس 100 وسجل مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقًا نموًا بنسبة 1.32%، ليغلق عند مستوى 11418.11 نقطة.

وبلغ إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية نحو 399.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 4.3 مليارات ورقة مُنَفّذَة على 324 ألف عملية، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي.