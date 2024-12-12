شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة المغرب تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل

المؤشرات الدولية وحجم التداولات

الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.14%، عند 14.677,92 نقطة. وقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.14%، ليستقر عند 1.190,74 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.02% بمجموع 1.043,89 نقطة.وفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.12% بمجموع 1.043,89 نقطة.وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 120 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 748 مليار درهم مغربي.