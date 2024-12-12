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شكرا لقرائتكم خبر عن أسواق الأسهم.. بورصة المغرب تغلق على انخفاض والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أَغْلَقَتِ البورصة المغربية تعاملاتها اليوم على انخفاض، مسجلًا مؤشرها الرئيسي (مازي) تراجعًا بنسبة 0.14%، عند 14.677,92 نقطة. وقد تراجع مؤشر أداء المقاولات المدرجة في البورصة بنسبة 0.14%، ليستقر عند 1.190,74 نقطة، كما سجل مؤشر الشركات الحاصلة على أفضل تصنيف، انخفاضًا بنسبة 0.02% بمجموع 1.043,89 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 120 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 748 مليار درهم مغربي.
المؤشرات الدولية وحجم التداولاتوفيما يخص المؤشرات الدولية، فقد أغلق مؤشر "سي إس إي موروكو" على ارتفاع بنسبة 0.12% بمجموع 1.043,89 نقطة.
وبلغ الحجم الإجمالي للتداولات نحو 120 مليون درهم مغربي، في حين بلغت رسملة البورصة ما يقارب 748 مليار درهم مغربي.