شكرا لقرائتكم خبر عن بهذه القيمة.. البنك المركزي السويسري يخفض سعر الفائدة والان نبدء بالتفاصيل

سعر الفائدة في سويسرا

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التضخم في سويسرا

الدمام - شريف احمد - خفض البنك المركزي السويسري سعر الفائدة الرئيسي بمقدار غير متوقع بلغ 50 نقطة أساس اليوم الخميس، وسط تراجع الضغوط التضخمية.ويستهدف هذا كبح قوة الفرنك السويسري، وفي أول اجتماع برئاسة مارتن شليجل، جرى خفض سعر الفائدة إلى 0.50% من 1%.ويدخل سعر الفائدة الجديد حيز التنفيذ اعتبارًا من غد 13 ديسمبر، مع الإشارة إلى تخفيض البنك سعر الفائدة أربع مرات العام الجاري.هذا ولم تتوقع الأسواق سوى خفض بواقع ربع نقطة، فيما ذكر البنك أن الضغوط التضخمية الأساسية تتراجع وإنه يراقب الوضع عن كثب.وقال البنك إنه مازال مستعدًا أن يكون نشطًا في سوق الصرف الأجنبي حسب الضرورة، غير أن البنك لم يشر إلى تقييم الفرنك.كانت أظهرت بيانات وكالة الإحصاء السويسرية، في يوليو الماضي، تراجع معدل التضخم إلى أقل من 2%.وذكرت وكالة الإحصاء أن أسعار المستهلك ارتفعت خلال يونيو الماضي بنسبة 1.7% مقابل 2.2% خلال الشهر السابق، بفضل تراجع أسعار الطاقة.وفي الوقت نفسه بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يستبعد السلع الأشد تقلبًا مثل الطاقة والغذاء 1.8% سنويًا.