شكرا لقرائتكم خبر عن «صافولا» تعلن عدم تلقيها اعتراضات من الدائنين على خفض رأس المال والان نبدء بالتفاصيل



وكانت مجموعة صافولا قد أعلنت على موقع تداول

أخبار متعلقة «الاتحاد للتأمين» توافق على إلغاء ترسية عقد مع «حديد» ارتفاع أرباح «الوطنية للتعليم» الفصلية إلى 38.1 مليون ريال الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة صافولا أن اليوم الأربعاء آخر يوم لفترة الاعتراض، علماً بأن الشركة لم تتلق أي اعتراضات من قبل الدائنين حتى موعد هذا الإعلان.وكانت مجموعة صافولا قد أعلنت على موقع تداول السعودية في 28 أكتوبر الماضي، فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركةعلماً بأن مجموعة صافولا ستعقد جمعيتها العامة غير العادية المتعلقة بتخفيض رأس المال وتوزيع كامل حصتها في شركة المراعي البالغة 34,52% لمساهمي صافولا المستحقين (الصفقة الجوهرية) في تمام الساعة 6:30 من مساء الخميس الموافق 12/12/2024م الموافق 11/06/1446هـ وفقاً لما سبق إعلانه.