الاقتصاد

«صافولا» تعلن عدم تلقيها اعتراضات من الدائنين على خفض رأس المال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت مجموعة صافولا أن اليوم الأربعاء آخر يوم لفترة الاعتراض، علماً بأن الشركة لم تتلق أي اعتراضات من قبل الدائنين حتى موعد هذا الإعلان.
وكانت مجموعة صافولا قد أعلنت على موقع تداول في 28 أكتوبر الماضي، فترة اعتراض الدائنين المتعلقة بتخفيض رأس مال الشركة

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علماً بأن مجموعة صافولا ستعقد جمعيتها العامة غير العادية المتعلقة بتخفيض رأس المال وتوزيع كامل حصتها في شركة المراعي البالغة 34,52% لمساهمي صافولا المستحقين (الصفقة الجوهرية) في تمام الساعة 6:30 من مساء الخميس الموافق 12/12/2024م الموافق 11/06/1446هـ وفقاً لما سبق إعلانه.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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