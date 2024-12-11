شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الوطنية للتعليم» الفصلية إلى 38.1 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية