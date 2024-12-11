شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «الوطنية للتعليم» الفصلية إلى 38.1 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتربية والتعليم، في الربع الأول من العام المالي المنتهي في 31 أكتوبر الماضي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الأرباح زادت بنسبة 38.1 مليون ريال، بارتفاع 22.7%، مقارنة بـ31.05 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
يعزى الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 16% عن الربع المماثل من العام السابق.
تجدر الإشارة إلى أن مصاريف الدعاية والإعلان قد شهدت ارتفاعًا خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تغيير نهاية السنة المالية للشركة لتصبح في 31 يوليو بدلاً من 31 أغسطس.
وأفادت الوطنية للتعليم أن الجزء الأكبر من هذه المصاريف تتم عادةً خلال شهري يوليو وأغسطس.
وأوضحت أن الربع الحالي (من 1 أغسطس 2024 إلى 31 أكتوبر 2024) تضمن جزء من مصاريف الحملات التسويقية المرتبطة بالتسجيل لبداية العام الدراسي.
وذكرت أن الربع المقارن (من 1 سبتمبر 2023 إلى 30 نوفمبر 2023) لم يتضمن الأشهر التي تمت بها مصاريف هذه الحملات التسويقية.
وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 15% في الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق، إلا أن صافي الربح انخفض بنسبة 34% مقارنةً بالربع السابق.
ويعود ذلك إلى أثر تغيير نهاية العام المالي للشركة وإصدار القوائم المالية للعام السابق كسنة مالية قصيرة (11 شهرًا).
ونتيجة لذلك، كان الربع الأخير من العام المالي السابق (الربع السابق) فترة قصيرة امتدت لشهرين فقط (من 1 يونيو 2024 إلى 31 يوليو 2024).
وترتب على ذلك تسجيل الإيرادات المتبقية من الرسوم الدراسية الخاصة بثلاثة أشهر كاملة في الربع السابق، بينما تم تسجيل التكاليف والمصاريف لفترة الشهرين فقط، مما أثر على المقارنة مع نتائج الربع الحالي.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن الأرباح زادت بنسبة 38.1 مليون ريال، بارتفاع 22.7%، مقارنة بـ31.05 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
يعزى الارتفاع في صافي الربح إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 16% عن الربع المماثل من العام السابق.
تجدر الإشارة إلى أن مصاريف الدعاية والإعلان قد شهدت ارتفاعًا خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.
ويعود هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى تغيير نهاية السنة المالية للشركة لتصبح في 31 يوليو بدلاً من 31 أغسطس.
وأفادت الوطنية للتعليم أن الجزء الأكبر من هذه المصاريف تتم عادةً خلال شهري يوليو وأغسطس.
وأوضحت أن الربع الحالي (من 1 أغسطس 2024 إلى 31 أكتوبر 2024) تضمن جزء من مصاريف الحملات التسويقية المرتبطة بالتسجيل لبداية العام الدراسي.
وذكرت أن الربع المقارن (من 1 سبتمبر 2023 إلى 30 نوفمبر 2023) لم يتضمن الأشهر التي تمت بها مصاريف هذه الحملات التسويقية.
وعلى الرغم من ارتفاع الإيرادات بنسبة 15% في الربع الحالي مقارنةً بالربع السابق، إلا أن صافي الربح انخفض بنسبة 34% مقارنةً بالربع السابق.
ويعود ذلك إلى أثر تغيير نهاية العام المالي للشركة وإصدار القوائم المالية للعام السابق كسنة مالية قصيرة (11 شهرًا).
ونتيجة لذلك، كان الربع الأخير من العام المالي السابق (الربع السابق) فترة قصيرة امتدت لشهرين فقط (من 1 يونيو 2024 إلى 31 يوليو 2024).
وترتب على ذلك تسجيل الإيرادات المتبقية من الرسوم الدراسية الخاصة بثلاثة أشهر كاملة في الربع السابق، بينما تم تسجيل التكاليف والمصاريف لفترة الشهرين فقط، مما أثر على المقارنة مع نتائج الربع الحالي.