مؤشر سوق الأسهم السعودية يُغلق مرتفعًا عند مستوى 12193.64 نقطة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسة اليوم مرتفعًا 96.24 نقطة ليقفل عند مستوى 12193.64 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 6.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- 570 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 540 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 110 شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات أنعام القابضة، والأبحاث والإعلام، ومكة، والغاز، والصادرات الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بنان، وجاهز، والمتحدة الدولية القابضة، وسلامة، وأنابيب الشرق الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 6.77% و 9.88% .

فيما كانت أسهم شركات الباحة، وأنعام القابضة، وشمس، وأرامكو السعودية، وجاهز هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، وجاهز، والإنماء، والأهلي هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا 54.76 نقطة ليقفل عند مستوى 31557.61 نقطة, وبتداولات تجاوزت قيمتها 73 مليون ريال, وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 7 ملايين سهم تقاسمتها 7812 صفقة.

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