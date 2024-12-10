شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء.. عيار 21 يسجل 3780 جنيها والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انخفض سعر الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، مقارنة بآخر مستويات سجلها المعدن النفيس. سعر الذهب في مصر سجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، (عيار 24)، 4320 جنيها للبيع، و4297.25 جنيه للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، (عيار 22)، 3960 جنيها للبيع، و3939 جنيها للشراء. سعر جرام الذهب وانخفض سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، (عيار 21)،إلى: 3780 جنيها للبيع، و3760 جنيها للشراء.

وبلغ سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، (عيار 18)، 3240 جنيها للبيع، و3222.75 جنيه للشراء. أسعار الذهب في مصر وسجل سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، (عيار 14)، 2520 جنيها للبيع، و2506.75 جنيه للشراء.

وانخفض سعر الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، (عيار 12)، إلى: 2160 جنيها للبيع، و2148.5 جنيه للشراء.

وسجل سعر الجنيه الذهب في مصر اليوم الثلاثاء، 30240 جنيها للبيع، و30080 جنيها للشراء.