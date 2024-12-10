شكرا لقرائتكم خبر عن مورجان ستانلي يتوقع نمو الاقتصاد العالمي 3% في 2025 رغم التحديات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع بنك "مورجان ستانلي" نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3% في عام 2025 و2.9% في عام 2026، رغم تحذيره من وجود عدة تحديات قد تعرقل نمو بعض المناطق الكبرى حول العالم، وفق ما نشرته منصة "فايبر تو فاشون". مخاوف وشكوك عالمية قال البنك إنه مع تزايد حالة عدم اليقين وبدء سياسات التعريفات الجمركية والهجرة في الولايات المتحدة في إبطاء النشاط الاقتصادي وكذلك استمرار التضخم في العودة إلى طبيعته على مستوى العالم يبدو أن التقدم قد يتباطأ ويختلف مع احتمالية أن تنمو أوروبا بما قد يصل إلى نحو 1% لكن الاضطرابات التجارية العالمية قد تشكل عائقاً.

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ويتوقع خبراء الاقتصاد في مورجان ستانلي أن يتعافى معامل انكماش الناتج المحلي الإجمالي في الصين إلى منطقة إيجابية مع ظهور فائض عرض بسبب الاضطرابات التجارية. فيما تواصل اليابان الابتعاد عن عقود الانكماش مع تضخم بحوالي 2 %.

تقلبات السياسات الاقتصادية الأمريكية

قال سيث كاربنتر كبير خبراء الاقتصاد العالمي في مورجان ستانلي: "ستؤدي تقلبات السياسات الاقتصادية الأمريكية إلى تغييرات أوسع في المناطق الأخرى، مع آثار ستتردد صداها في جميع أنحاء الاقتصاد العالمي".

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وذكر كاربنتر: "إن محركات النمو تتغير في الولايات المتحدة حيث نتوقع أن يتباطأ الاقتصاد في عام 2025 وحتى أكثر في عام 2026 مع فرض التعريفات الجمركية الجديدة والقيود المفروضة على الهجرة". عدم يقين لدى مستثمري العالم أضاف كاربنتر أن المستثمرين على مستوى العالم قد يواجهون على الأرجح حالة متزايدة من عدم اليقين والتفاوت الإقليمي بينما مع صعود التضخم المتوقع في الولايات المتحدة في نهاية عام 2025 بسبب ارتفاع الأسعار وتكاليف العمالة الناتجة عن سياسات التعريفات والهجرة الجديدة قبل أن يستأنف اتجاهه النزولي في عام 2026 مع تباطؤ النمو. توقعات منطقة اليورو والمملكة المتحدة وفي منطقة اليورو والمملكة المتحدة، من المتوقع أن يتراجع التضخم بشكل مطرد وسط مخاطر النمو الأساسية وفقًا لما ذكره مورجان ستانلي.

وعلى هذه الخلفية، قد تتخذ البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إجراءات متباينة ومن المرجح أن يتم تعليق تخفيضات أسعار الفائدة من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بحلول منتصف عام 2025 في حين قد يواصل البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا التخفيض لأسعار الفائدة.

وفي الوقت نفسه، يتوقع خبراء الاقتصاد أن يرفع بنك اليابان أسعار الفائدة مرتين في عام 2025.