شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، داخل البنوك المصرية.
سعر الدولار في البنك المركزيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 50.58 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك الأهليوبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 50.54 جنيه للبيع، و50.44 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك مصراستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، عند: 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الإسكندريةسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قناة السويسبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 50.57 جنيه للبيع، و50.47 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك التجاري الدولياستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي عند: 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك فيصل الإسلاميسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 50.57 جنيه للبيع، و50.47 جنيه للشراء.
سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلاميبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 50.59 جنيه للبيع، و50.50 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك الكويت الوطنياستقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني عند: 50.57 جنيه للبيع، و50.47 جنيه للشراء.
سعر الدولار في بنك قطر الوطنيسجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء.
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