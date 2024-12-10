شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. استقرار في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء، داخل البنوك المصرية. سعر الدولار في البنك المركزي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك المركزي المصري، 50.58 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك الأهلي وبلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك الأهلي المصري، 50.54 جنيه للبيع، و50.44 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك مصر استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك مصر، عند: 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الإسكندرية سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الإسكندرية، 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قناة السويس بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قناة السويس، 50.57 جنيه للبيع، و50.47 جنيه للشراء. سعر الدولار في البنك التجاري الدولي استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في البنك التجاري الدولي عند: 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك فيصل الإسلامي، 50.57 جنيه للبيع، و50.47 جنيه للشراء. سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 50.59 جنيه للبيع، و50.50 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك الكويت الوطني استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك الكويت الوطني عند: 50.57 جنيه للبيع، و50.47 جنيه للشراء. سعر الدولار في بنك قطر الوطني سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري، اليوم الثلاثاء، في بنك قطر الوطني، 50.55 جنيه للبيع، و50.45 جنيه للشراء.