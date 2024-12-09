شكرا لقرائتكم خبر عن «ساما»: إطلاق خدمة الدفع «samsung pay» في السعودية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلق البنك المركزي السعودي "ساما" خدمة الدفع "Samsung Pay" من خلال نظام المدفوعات الوطني "مدى" في المملكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار الجهود المستمرة التي يقودها البنك المركزي لتعزيز منظومة المدفوعات الرقمية في المملكة، والتي تتماشى مع رؤية المملكة 2030. تجربة دفع متطورة تهدف الخدمة إلى تقديم تجربة دفع متطورة وآمنة للمستخدمين، حيث تمكنهم من إضافة وإدارة بطاقات مدى والبطاقات الائتمانية الرقمية بكل سهولة وأمان عبر تطبيق "Samsung Wallet"، كجزء من إستراتيجية البنك المركزي السعودي لتوسيع نطاق استخدام الحلول التقنية المالية عبر الأجهزة الذكية، وتعزيز الشمول المالي في المملكة، وتحفيز القطاع المالي لخدمة المتعاملين عبر أحدث وسائل الدفع.

وتجسد هذه الخطوة التزام "ساما" باستمراريتها في تطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية في المملكة، بما يسهم في نمو مؤشرات رقمنة المدفوعات، وتحقيق التحول إلى مجتمع أقل اعتمادًا على النقد من خلال تقديم حلول دفع رقمية متقدمة تتسق مع المتطلبات الفنية لبنية المدفوعات الوطنية.

وتأتي إتاحة هذه الخدمة ضمن سلسلة من الابتكارات التقنية التي تهدف إلى تلبية احتياجات السوق السعودي، وتسهل تجربة الدفع الرقمي، وذلك تعزيزًا لمكانة المملكة كإحدى الدول الرائدة في مجال مدفوعات التقنية المالية على مستوى العالم.