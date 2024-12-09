شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين يودوي شاتيريجي رئيسا تنفيذيا لـ«تهامة» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق، أمس، إنهاء تكليف الرئيس التنفيذي للشركة يودوي سانكار شاتيرجي وتعيينه رئيسا تنفيذيا لشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة والتسويق.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن القرار يسري اعتبارا من أمس.
ويتمتع أودوي بخبرة واسعة مدتها 30 عامًا من العمل مع الشركات الكبرى المدرجة وغير المدرجة في الهند والكويت والمملكة العربية السعودية، ويتمتع بخبرة قيمة في مجال التمويل ووظائف دعم المؤسسات.
وقالت الشركة في بيان على تداول السعودية: إن القرار يسري اعتبارا من أمس.
ويتمتع أودوي بخبرة واسعة مدتها 30 عامًا من العمل مع الشركات الكبرى المدرجة وغير المدرجة في الهند والكويت والمملكة العربية السعودية، ويتمتع بخبرة قيمة في مجال التمويل ووظائف دعم المؤسسات.