شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف القريشي رئيسا لمجلس إدارة «الصناعات الكهربائية».. ومحمود الطوخي نائبا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية، تعيين يوسف القريشي رئيسا لمجلس الإدارة، وم. محمود الطوخي نائبا لرئيس المجلس، وتعيين م. طارق الطحيني، عضوا منتدبا.
وكانت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 4 ديسمبر الحالي، شهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية للدورة الجديدة التي تبدأ في تاريخ 09-12-2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي في 08-12-2028م.
وقرر المجلس، تشكيل لجنة المراجعة برئاسة سطام الزامل، وعضوية كل من عبدالعزيز الشبيبي، وم. خالد الحربي.
وتضمنت قرارات المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة جميل الملحم، وعضوية كل من: فيصل القريشي، وبدر السويلم.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى تعيين أمين سر المجلس.
وكانت نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة المنعقدة في 4 ديسمبر الحالي، شهدت انتخاب أعضاء مجلس إدارة شركة الصناعات الكهربائية للدورة الجديدة التي تبدأ في تاريخ 09-12-2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي في 08-12-2028م.
وقرر المجلس، تشكيل لجنة المراجعة برئاسة سطام الزامل، وعضوية كل من عبدالعزيز الشبيبي، وم. خالد الحربي.
وتضمنت قرارات المجلس تشكيل لجنة المكافآت والترشيحات برئاسة جميل الملحم، وعضوية كل من: فيصل القريشي، وبدر السويلم.
وقرر المجلس تعيين ممثلي الشركة لدى هيئة السوق المالية ومجموعة تداول السعودية لجميع الأغراض المتعلقة بتطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، إضافة إلى تعيين أمين سر المجلس.