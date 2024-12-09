شكرا لقرائتكم خبر عن يوسف القريشي رئيسا لمجلس إدارة «الصناعات الكهربائية».. ومحمود الطوخي نائبا والان نبدء بالتفاصيل

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية