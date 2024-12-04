الاقتصاد

شاهد بالصور.. حفل الاستقبال السنوي لقطاع الأعمال بغرفة الشرقية

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تصوير: طارق الشمر - مرتضى بوخمسين 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - شاهد بالصور.. حفل الاستقبال السنوي لقطاع الأعمال بغرفة الشرقية
شاهد بالصور.. حفل الاستقبال السنوي لقطاع الأعمال بغرفة الشرقية
شاهد بالصور.. حفل الاستقبال السنوي لقطاع الأعمال بغرفة الشرقية
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2024/12/04 12:51

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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