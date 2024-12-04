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شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد بالصور.. حفل الاستقبال السنوي لقطاع الأعمال بغرفة الشرقية والان نبدء بالتفاصيل
2024/12/04 12:51
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