الاقتصاد

تعرف إلى نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق اليوم الاثنين

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واس - موسكو 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجعات بواقع 53.11 نقطة.
وجاءت بنسبة 2.06%، مقارنة بإقفال التداول السابق، ليبلغ 2527.94 نقطة.

نتائج بورصة موسكو اليوم

كذلك أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 25.40 نقطة، أي بنسبة 3.20%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 767.27 نقطة.

تداولات بورصة موسكو

وقبل أمس كان أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 12.45 نقطة، ما نسبته 0.48%.
ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2581.05 نقطة.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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