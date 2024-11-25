شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف إلى نتائج بورصة موسكو بعد إغلاق اليوم الاثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على تراجعات بواقع 53.11 نقطة.

وجاءت بنسبة 2.06%، مقارنة بإقفال التداول السابق، ليبلغ 2527.94 نقطة. نتائج بورصة موسكو اليوم كذلك أنهى مؤشر RTS منخفضًا بمقدار 25.40 نقطة، أي بنسبة 3.20%، مقارنة بالإغلاق السابق، ليصل إلى 767.27 نقطة. تداولات بورصة موسكو وقبل أمس كان أغلق مؤشر بورصة موسكو اليوم على ارتفاع بواقع 12.45 نقطة، ما نسبته 0.48%.

ويأتي هذا مقارنة بإقفال يوم التداول السابق، ليصل إلى 2581.05 نقطة.