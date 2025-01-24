شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانية: التحالف الوطنى يقوم بدور إنسانى فى تقديم المساعدات لأهالى غزة والان مع تفاصيل الخبر

اعتبرت النائبة رحاب موسي عضو مجلس النواب، أن الدعم المصري المقدم لقطاع غزة يعد جزءًا أساسيًا من السياسة المصرية تجاه القضية الفلسطينية، ويعكس التزام مصر بحقوق الشعب الفلسطيني وأهمية استقرار المنطقة.

وأضافت النائبة رحاب موسى، أن مصر تقدم مساعدات إنسانية كبيرة لقطاع غزة، تشمل المواد الغذائية، الأدوية، والإمدادات الطبية، فضلاً عن فتح معبر رفح لتمكين دخول المساعدات والتخفيف من معاناة السكان.

وأكدت موسي على أهمية إدخال قوافل المساعدات من قبل التحالف الوطنى بمواد إغاثية لقطاع غزة، تضم المواد الغذائية والعلاجية وأدوية وأجهزة طبية، بالإضافة إلى القوافل التى كان بها أطباء من جميع التخصصات، وذلك بالتعاون مع مختلف مؤسسات المجتمع المدنى والتي حملت شعار "مسافة السكة لأهالينا فى فلسطين" تعكس أهميتة .

وثمنت النائبة رحاب موسى دور التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، لما يقوم به في الداخل والخارج، والمساعدات المقدمه للأشقاء الفلسطينيين والتي تعكس دورة الكبير والوطني الداعم للقضية الفلسطينية.

