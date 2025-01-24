شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الشروط والمستندات المطلوبة لإنشاء مستشفى خاص والان مع تفاصيل الخبر

يبحث الكثير من العاملين بقطاع الطب عن الأوراق والمستدات المطلوبة لإنشاء مستشفي خاص، وفي السطور التالية ينشر الخليج 365 تلك الأوراق والمستندات، بحسب ما ورد بالموقع الرسمي لوزارة الصحة والسكان، وفقًا لقانون رقم 51 لسنه 1981 و قانون 153 لسنة 2004 والقرارات الوزارية رقم 223 لسنة 1999 والقرار 311 لسنة 2011.

المستندات المطلوبة:

1. صورة من عقد ملكية المنشأة أو عقد إيجار موثق أو مثبت التاريخ في الشهر العقاري أو أي مستند رسمي آخر يعتد به.

2. ملائمة الموقع بالنسبة للمشروع والمنطقة المقام بها والمداخل والمخارج للمشروع (رسم هندسي) معتمد من مهندس نقابي للمستشفى بقياس رسم 1\150 مستوفي الدمغة.

3. ملائمة المبني لأداء الغرض المشأ له فنيا وتقنيا وصحيا موضح به توزيع وتقسيمات وحدات المبني الداخلية بالتفصيل، كل طابق علي حده في حالة تعدد الطوابق (رسم هندسي) معتمد من مهندس نقابي للمستشفي بقياس رسم 1\150 مستوفي الدمغة.

4. تقديم ببيان بالتخصصات المزمع مزوالة النشاط بالمستشفي والتجهيزات وبيان العاملين من أطباء وتمريض وممرضات مع بيان واضح بالأجهزة المطلوبة لغرفة العمليات اللازمة لتامين حياة المريض أثناء التخدير والجراحة مع ضرورة وجود غرفة إفاقة مجهزة طبقا للمرفق.

5. تقديم برنامج بالالتزام بتوفير الجودة الشاملة في جميع مراحل المشروع.

6. التقدم بخطه محددة الأسلوب الذي سيتم إتباعة لمنع انتشار العدوي بالمشروع والتخلص الأمن من النفايات (برنامج مكافحة العدوي - عقد المحرقة - الرصد البيئي) وبالإضافة الي شهادة تدوال المواد والنفايات الخطرة مستوفي الدمغة.7. لا يتم ترخيص المستشفى إلا بعد متابعة استكمال تجهيزاتها وكفاءة العاملين بها من أطباء وممرضات وفنيين بما يضمن توفير الجودة الشاملة.

8. تعهد بالالتزام بتنفيذ الاشتراطات الفنية والصحية المحددة بالقانون رقم 51 لسنة 1971 الخاص بالمنشآت الطبية ولائحة التنفيذية والقرارات الوزارية المكملة، وتعديلاته بالقانون رقم 153 لسنة 2004.

9. التعهد بعدم إجراء أي تغيير في الإدارة الفنية أو ملكية المشروع أو الإستعانة بعماله غير مصرية إلا بعد الحصول علي موافقة صريحة وكتابيه من اللجنة الدائمة وفي حالة المخالفة يتم سحب الترخيص.

10. إقرار من صاحب المستشفى بأنها تشغل مبني مستقل أو لها مدخل خاص غير مشترك مع سكان العقار.

11. تقديم شهادة تسجيل في النقابة للمستشفي مستوفاة الدمغة.

12. صورة معتمدة من العقد المبرم من طالب الترخيص والمدير الفني للمستشفي ويلزم طالب الترخيص بتقديم صورة العقد كلما تغير المدير الفني للمستشفي.

13. إيصال سداد الدمغة الطبية بواقع واحد في الألف من رأس مال المستشفى مستوفي الدمغة.

14. ما يفيد الاشتراك أو التعاقد مع محرقة للنفايات إذا لم يكن بالمستشفي محرقة.

15. صورة تراخيص مزوالة المهنة للأطباء وهيئة التمريض والمدير الفني وكذا صور من العقود الموثقة والمبرمة بين طالب الترخيص وبينهم.

16. الشهادات الصحية للعاملين بالأغذية في المطابخ أو القائمين بتقديم الوجبات الجاهزة للمرضي.

17. شهادة من إدارة الدفاع المدني والحريق بتوفر الاشتراطات اللازمة لحماية المستشفى من أخطار الحريق.

18. اشتراك بغرفة مقدمي الخدمات الطبية بإتحاد الصناعات المصرية الذي يتواجد في 34 ش تقاطع شهاب وسوريا – بجوار سوبر ماركت مترو الدور 13.

19. رسم معاينة بوزارة الصحة (3000 داخل نطاق القاهرة الكبرى – 4000 خارج نطاق القاهرة الكبرى).

20. رخصة بناء المنشأة.

شروط إنشاء مسشتفي خاص

- ألا يقل عدد الأسرة عن 15 سريرًا بالمستشفى.

- لا يجوز للمدير الفني أن يكون مديرًا فنيًا لأي منشاة طبية أخرى غير العيادة الخاصة به.

- مساحة حجرة العمليات الكبرى لا تقل عن 20 متر مربع كحد أدنى، كما لا تقل مساحة أي ضلع بالحجرة عن 3 متر مربع.

-مساحة غرفة العمليات المتوسطة لا تقل عن 12 متر مربع كحد ادني، كما لا يقل مساحة أي ضلع بالحجرة عن 3 متر مربع.

- مساحة كل سرير بالمستشفى لا تقل عن ثمانية أمتار صافي بدون مساحة حمامات (جميع المساحات صافي بدون أعمدة).

- جناح العمليات و الحضانات يراعي عدم تواجد أي بلاعات صرف صحي او حمامات واحكام غلق جميع النوافذ.

- فصل العيادات الخارجية عن إقامة المرضي.

- كل عيادة خارجية بها حوض غسيل أيدي.