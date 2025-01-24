شكرا لقرائتكم خبر عن قبل عرض جودر 2.. نور قدمت مشهدا استعراضيا وكارمن غنت فى الحلقة 3 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - مع بداية عرض مسلسل جودر في النصف الثاني من رمضان 2024، اجتمع حوله المشاهدون وارتبط الجمهور بالمسلسل، وفى انتظار عرض الجزء الثانى في دراما رمضان 2025.

وقبل عرض الجزء الثانى من جودر، وخلال أحداث الحلقة الثالثة من الجزء الأول،حضر شهريار - ياسر جلال عرضا راقصا وظهرت المطربة كارمن تغنى وبعد العرض هدد شهريار شهرزاد - ياسمين رئيس أن عليها أن تنهى قصة جودر المصرى، ولا تأجل الحكاية للغد خلال أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل جودر، والذى يعرض على قناة on .

واستكملت شهر زاد الحكاية، وذهبت فاطمة - آيتن عامر والدة الرضيع جودر إلى عبد الله الحطاب - عبد العزيز مخيون لتفهم ماذا يحدث لطفلها من الشامة والحلق الذهب فى أذنه، ليقول لها إن فى عيون شريرة متكلمة عليه وإن الحلقة سوف تحميه لحد ما يكبر.

وبأداء استعراضي ساحر، وعلى أنغام موسيقية تراثية، تستعرض نور اللبنانية رقصة فاتنة، وذلك من خلال شخصية شواهي، الساحرة الشريرة التي تجسدها نور ضمن أحداث مسلسل جودر وتشكلت شواهي خلال المشهد في هيئة جارية واختارت ملابس راقصة بألوان مبهرة مع شعر كستنائي أحمر، فأضفى ذلك على المشهد جاذبية وطابعاً أنثوياً أثير، وفي الوقت ذاته ممزوجاً بالقوة والسحر.

وما جعل هذا المشهد لافتًا للنظر هو الاستعراض الفاتن والساحر الذي قامت به نور، حيث قدمت رقصة فنية رائعًة على موسيقى شرقية تراثية، بهدف إغواء سالم (وليد فواز) ، لاستدراجه إلى فخها من أجل الإيقاع بأخيه جودر (ياسر جلال).

ويكبر الطفل "جودر" ياسر جلال، ويعمل فى محل الأقمشة الذي يملكه والده، ويقابل جودر حبيبته شروق - جيهان الشماشرجي، ويتفقان على الزاوج ولكن أبلغها أن إخوته لا بد أن يتزوجا قبله، ويتشاجر جودر مع شومان العنتيل - أحمد كشك، بسبب شروق بعدما غازلها، ليمنعه جودر ويتشاجر معه وتسقط منه القلادة التى كانت تحميه منذ صغره ضد الشمعيين، ووضعها له عبد الله الحطاب - عبد العزيز مخيون وحاولت شواهى - نور التقرب من شقيق جودر - وليد فواز حتى تستطيع أن تأخذ جودر لفك الكنوز الأربعة

وأثناء استكمال شهرازد حكاية جودر لشهريار، دخل الحراس إلى شهريار لتأمينه بسبب دخول دخيل إلى القلعة ويأخذونه إلى مكان لتأمينه، ويخرج السياف إلى شهريار ويبلغه أن الدخيل دخل إلى غرفة شهرازد

وأبطال مسلسل جودر، ياسر جلال، نور اللبنانية، ياسمين رئيس، تارا عماد، أحمد بدير، أيتن عامر، وفاء عامر، عبد العزيز مخيون، علي صبحي، وليد فواز، ياسر الطوبجي، أحمد كشك، جيهان الشماشرجي، عايدة رياض، محمود البزاوى، مجدى بدر، هدى مجد وآخرين، وهو من تأليف أنور عبد المغيث، وإخراج إسلام خيرى، وعرض الجزء الأول في رمضان 2024.