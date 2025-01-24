شكرا لقرائتكم خبر عن كان له مكانة خاصة عند المصريين القدماء.. كل ما تريد معرفته عن الأوز والان مع تفاصيل الخبر

الأوز المصري من فصيلة الطيور البرمائية، تستطيع التفرقة بين الذكر والأنثى بحجم الذكر الأكبر وصوته الأجش، ويعيش فى مجموعات صغيرة، استطاع المصريين القدماء استئناسه، واحتل مكانة خاصة عندهم فنقشوا صوره على مقابرهم ومعابدهم، وكان رمزاً دينيا مقدساً ورمزاً لغوياً للكتابة المصرية.

وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالأوز فى مصر

1- كان طائر مقدس لدى الفراعنة وموجود نقوشه على المعابد .

2- مصر أول بلد يحدث فيها استئناث للأوز .

‎3- مصر ثانى دولة على مستوى العالم بعد الصين في إنتاج الأوز.

4- بعد إنفلونزا الطيور بدأ الأوز في الانقراض، نتيجة تخلص المربين من الطيور لخوفهم من نقلها .

5- لاحظ معهد الإنتاج الحيوانى هذه الظاهرة بعد تفشى الإنفلونزا.

5- تم العمل على مدار سنوات في تكوين قطيع متميز من الأوز المصرى بإحدى المحطات البحثية التابعة للمعهد.

6- تم عمل مسح في الأسواق عام 2015 و زيارة 3 محافظات واختيار محافظة من كل إقليم جغرافى هى "كفر الشيخ " و"الفيوم " و "الأقصر" .

7- تم الحفاظ عليه كمصدر وراثى ويوجد حاليا قطيع في محطة "السرو" بمحافظة دمياط.