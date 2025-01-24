شكرا لقرائتكم خبر عن كان له مكانة خاصة عند المصريين القدماء.. كل ما تريد معرفته عن الأوز والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت أسماء نصارالجمعة، 24 يناير 2025 09:00 ص
وفى التقرير التالى نتعرف على كافة التفاصيل المتعلقة بالأوز فى مصر
1- كان طائر مقدس لدى الفراعنة وموجود نقوشه على المعابد .
2- مصر أول بلد يحدث فيها استئناث للأوز .
3- مصر ثانى دولة على مستوى العالم بعد الصين في إنتاج الأوز.
4- بعد إنفلونزا الطيور بدأ الأوز في الانقراض، نتيجة تخلص المربين من الطيور لخوفهم من نقلها .
5- لاحظ معهد الإنتاج الحيوانى هذه الظاهرة بعد تفشى الإنفلونزا.
5- تم العمل على مدار سنوات في تكوين قطيع متميز من الأوز المصرى بإحدى المحطات البحثية التابعة للمعهد.
6- تم عمل مسح في الأسواق عام 2015 و زيارة 3 محافظات واختيار محافظة من كل إقليم جغرافى هى "كفر الشيخ " و"الفيوم " و "الأقصر" .
7- تم الحفاظ عليه كمصدر وراثى ويوجد حاليا قطيع في محطة "السرو" بمحافظة دمياط.
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