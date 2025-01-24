شكرا لقرائتكم خبر عن حسام وإبراهيم حسن يطيران للمغرب الأحد المقبل لحضور قرعة أمم أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يطير الثنائي حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، إلى المغرب بعد غدا الأحد، لحضور حفل سحب قرعة بطولة الأمم الإفريقية المقرر لها الاثنين 27 يناير الجاري، بمشاركة الفراعنة.

وافق مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم على سفر حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني الأول وابراهيم حسن مدير المنتخب إلى المغرب لحضور مراسم قرعة بطولة الأمم الأفريقية التي تقام ديسمبر المقبل.



وتأهلت منتخبات "مصر والمغرب، بوركينا فاسو، الكاميرون، الجزائر، السنغال، جمهورية الكونغو الديمقراطية، أنجولا، غينيا الاستوائية، كوت ديفوار، أوغندا، جنوب أفريقيا، الجابون، نيجيريا، تونس، زيمبابوي، زامبيا، مالي، جزر القمر، السودان، بنين إلى أمم أفريقيا.



ونجح الفراعنة فى التأهل إلى نهائيات أمم أفريقيا 2025 بالمغرب بعد تصدر مجموعته برصيد 14 نقطة، دون أن يتلقى أي هزيمة، بعدما سجل 4 انتصارات وتعادلين، تحت القيادة الفنية للمدرب الوطني حسام حسن، والذي جاء بعد رحيل البرتغالي روي فيتوريا.



وشهدت مجموعة مصر في تصفيات أمم أفريقيا تواجد كل من بوتسوانا وموريتانيا والرأس الأخضر، وتمكنت بوتسوانا من التأهل برفقة الفراعنة إلى نهائيات الكان 2025.