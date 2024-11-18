وزارتا الرياضة والاستثمار تعلنان إطلاق “منتدى الاستثمار الرياضي (SIF)”

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_واس

أعلنت وزارتا الرياضة والاستثمار تدشين منتدى الاستثمار الرياضي (SIF)، تحت شعار “استثمار رياضي طموح”، والذي سيقام خلال الفترة من 7 إلى 9 أبريل 2025م، بفندق الريتز كارلتون بالعاصمة الرياض، بمشاركة نخبة من المتحدثين الدوليين والمحليين وقادة القطاع الرياضي على المستويين الإقليمي والدولي، بما يعكس مكانته كأكبر تجمع للاستثمار الرياضي عالميًا.

جاء ذلك خلال حفل تدشين المنتدى الذي أقيم اليوم في مقر وزارة الاستثمار، وحضر وكيل وزارة الرياضة للإعلام والتسويق عادل الزهراني، ووكيل وزارة الاستثمار لتطوير الاستثمارات محمد آل صاحب، وبحضور مسؤولي الوزارتين.

ويهدف المنتدى إلى تعزيز آفاق الاستثمار في المجال الرياضي، وتسليط الضوء على الفرص الواعدة في المجالات ذات العلاقة، حيث سيشهد إقامة العديد من الجلسات الرئيسة، بمشاركة عالية المستوى وواسعة من الجهات الفاعلة في القطاع الخاص والقطاعات الدولية، بالإضافة إلى حضور ممثلي الاتحادات العالمية الرياضية، ليكون منصةً لطرح الأفكار الريادية، وبحث التحديات التي تواجه القطاع الرياضي، مع التركيز على تعزيز الاستدامة، وتنمية الفرص الاستثمارية الرياضية.

وسيتخلل المنتدى إقامة مجموعة من ورش العمل المتخصصة، التي تهدف إلى بناء قدرات المشاركين، وتقديم رؤى نوعية، تتناول أحدث التوجهات في الاستثمار الرياضي، بالإضافة إلى إقامة معرض رياضي مصاحب، يوفر مساحة للشركات والمؤسسات لعرض أحدث منتجاتها وخدماتها المبتكرة، ويسلط الضوء على أبرز التقنيات الحديثة في القطاع الرياضي.

وفي إطار سعي المنتدى لجذب الاستثمارات والمقرات العالمية وتعزيز الشراكات، سيتم الإعلان عن عدد من الاتفاقيات والشراكات النوعية، والتي من المتوقع أن تسهم في تطوير البنية التحتية الرياضية، وتعزيز الأنشطة الاستثمارية.

الجدير بالذكر أن الشراكة بين وزارتي الرياضة والاستثمار، تأتي تماشيًا مع الجهود المستمرة بين القطاعات والجهات الحكومية في المملكة، لتعزيز التعاون المشترك والمثمر بينها، في إطار عملها لتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030، وبما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني، من خلال زيادة الفرص الاستثمارية، ومنها الاستثمار الرياضي.

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