غانتس: شرط أي اتفاق مع لبنان هو حرية العمل الإسرائيلي بشكل مطلق مقابل كل خرق للاتفاق

أكد زعيم حزب "معسكر الدولة" الإسرائيلي الوزير السابق بيني غانتس، أن "شرط أي اتفاق مع لبنان هو حرية العمل الإسرائيلي بشكل مطلق مقابل كل خرق للاتفاق".

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