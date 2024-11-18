شكرا لمتابعة خبر عن الأوركسترا اليمنية تقدم ليلة موسيقية رائعة من تراث الثقافتين السعودية واليمنية .. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - في حدث ثقافي استثنائي، أحيت الأوركسترا اليمنية ليلة موسيقية مميزة في الرياض، حيث قدمت عرضاً موسيقياً فريداً من نوعه جمع بين تراث الثقافتين اليمنية والسعودية.

وقدمت الأوركسترا اليمنية مجموعة من أشهر المقطوعات الموسيقية التي تمزج بين الأصالة والتطور، بما يعكس الروابط الثقافية العميقة بين الشعبين الشقيقين.

‎كما تضمنت الفعالية أنشطة مصاحبة سلطت الضوء على التراث الثقافي للبلدين، أبرزها ركن هيئة الموسيقى السعودية الذي عرّف الزوار بالآلات التراثية السعودية، وشاشات تفاعلية قدمت تسجيلات سمعية ومرئية نادرة.

‎واختتمت الأمسية بعروض موسيقية ضمن مبادرة “طروق يلتقي العالم”، التي دمجت بين الآلات الموسيقية التراثية اليمنية والسعودية في تناغم إبداعي فريد.