مظلوم: الكنيسة تعطي الأولوية للإنسان وعلى الدولة تطبيق القانون وإيجاد حلول لإيواء النازحين

رأى النّائب العام البطريركي المطران ​سمير مظلوم​، في تصريح إذاعي، أنّ "على الدولة اللبنانية، ومن اتخذ قرار الحرب، إيجاد حلول لإيواء النّازحين قسرًا من منازلهم وقراهم"، مشيرًا إلى أنّ "الخوف يكمن في تحوّل الوضع الموقّت إلى دائم، وعدم القدرة على تطبيق القوانين واحترام الدستور". وأكّد أنّ "الكنيسة تعطي الأولويّة للإنسان"، مشدّدًا على "ضرورة أن تقوم الدّولة بتطبيق القانون".

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