أحمد عز يتحدث عن تأثير ساندرا نشأت في مشواره الفني

عرضت المخرجة ساندرا نشأت تسعة أفلام قصيرة من مشروعها الذي أطلقت عليه "في المدرسة" ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ45 بقاعة إيوارت بالجامعة الأمريكية بالتحرير.

وأعقب عرض الأفلام جلسة حوارية مع المخرجة ساندرا نشأت، أدارتها الدكتورة ميرڤت أبو عوف، وحضرها نخبة من الفنانين والنجوم على رأسهم النجم أحمد عز، بسنت شوقي، جيلان علاء، المخرج أشرف فايق، وغيرهم.

وخلال الجلسة الحوارية أشاد أحمد عز بالمشروع الذي تقدمه ساندرا، مؤكداً أن هذا النوع من السينما هو الذي يحبه ويتمنى أن يسود في الفترة المقبلة.

وأشاد عز بمشروع "في المدرسة" وبصاحبته المخرجة ساندرا نشأت قائلاً: "إنك تتأثر وتتفاعل مع فيلم قصير دا من أصعب أنواع السينما.. شهادتي في ساندرا مجروحة صراحة.. وأنا مش هنا عشان أقف جنبها بالعكس دي هي التي تقف بجوارنا جميعًا".

وتابع: "إذا كنت قد وصلت لمرحلة ما، رغم إني أرى إني لسه في بداياتي.. فأنا بشوف إن الأساس الذي ابني عليه هو شغلي مع ساندرا.. علمتني الالتزام وإزاي تبقى دمك خفيف وتدور على الممثل اللي جواك مش بس الشكل".

وعن مشروع "في المدرسة" أضاف عز: "هي دي السينما اللي أنا بحبها وهي دي السينما اللي أحب إنها تسود.. فخور بفريق عمل ساندرا اللي كان معاها اللي من لا شيء عمل سينما بجد".

يُذكر أن مشروع "في المدرسة" عبارة عن سلسلة من الأفلام التفاعلية القصيرة، التى تخاطب الطفل والأسرة والمدرسين أيضًا، تم تصوير ٤٨ فيلمًا منها حتى الآن، واختارت ساندرا تسعة منها للعرض على شاشة مهرجان القاهرة السينمائي في دورة العام الحالي، ومنها: "وينه ميسي"، و"أم علي"، و"يوم الجمعة"، و"المتحف"، و"البرنس سليم"، و"مدام ديدي"، وغيرها.

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