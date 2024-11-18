حميد الشاعري يكشف تفاصيل بيع بصمته الصوتية

كشف الفنان حميد الشاعري حقيقة الأخبار التي تم تداولها في الفترة الماضية حول بيع بصمته الصوتية لاستخدامها في تقنيات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أنه أقدم فعلاً على هذه الخطوة وشجّع عدداً من النجوم على القيام بها.وأكد الشاعري في تصريحات صحافية على هامش حضوره عرض فيلم "قشر البندق" ضمن فعاليات الدورة الـ45 لـ"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي"، أنه لا يخشى من إساءة استخدام صوته في الذكاء الاصطناعي.

وكشف الشاعري أنه وقّع على عقد لبيع بصمته الصوتية من أجل استخدامها في الذكاء الاصطناعي، كما حضّ جميع الفنانين على فعل ذلك. ومن الفنانين الذين شجّعهم على بيع بصمتهم الصوتية: حكيم وهشام عباس ومحمد حماقي.

وعمّا إذا كان يخاف من إساءة استخدام البعض لصوته في الذكاء الاصطناعي، أكد الشاعري أنه لا يخاف أبداً من ذلك، قائلًا: "لا طبعاً، صعب جداً".

وطمأن حميد الشاعري جمهوره على حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية في شبكية العين، مشيراً إلى نجاح العملية بالقول: "الحمد الله".

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