ياسمين عبد العزيز تثير الجدل برسالة غامضة عن "الندالة"

نشرت الفنانة ياسمين عبد العزيز على حساباتها الخاصة على مواقع التواصل المختلفة صورة من فيلم الكارتون العالمي "الأسد الملك" تتحدث عن الندالة أثارت بها جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي,

وجاءت الصورة وقد كتب عليها: "دايماً الندالة مش بتيجي غير من الناس اللي أنت كنت كويس، وجدع معاهم"، لتثير أسئلة الجمهور بتعليقها المكون من كلمة واحدة قالت فيه: "تتبروز".

وتفاعلت ياسمين مع تعليقات المتابعين، حيث علّق أحدهم: "يا ريت تيجي على الندالة، ده كمان بيطلعونا إن إحنا اللي وحشين"، لترد عليه ياسمين قائلة: "حصل". بينما كتب آخر: "لأنه قلبك طيب وبتصدقي الناس بسرعة... للأسف الشديد الناس صارت تستغل الطيب".

من ناحية أخرى، تستعد ياسمين عبد العزيز للعودة إلى الموسم الرمضاني بمسلسل "وتقابل حبيب"، وذلك بعد غيابها العام الماضي عن الشاشة.

المسلسل ينتمي إلى فئة الدراما الاجتماعية التشويقية، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، ويعد العمل من أبرز الأعمال المرتقبة في رمضان.

يُذكر أن آخر أعمال ياسمين عبد العزيز كان في رمضان 2023 من خلال مسلسل "ضرب نار"، الذي حاز إعجاب الجماهير، وحقق نجاحاً كبيراً، حيث تعاونت فيه مع الفنان أحمد العوضي، في عمل جمع بين الدراما والتشويق.

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