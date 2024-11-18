أحمد الفيشاوي يفاجئ الجمهور بزواجه السادس

فاجأ الفنان أحمد الفيشاوي الجمهور خلال تواجده على السجادة الحمراء خلال فعاليات اليوم الخامس لـ"مهرجان القاهرة السينمائي الدولي" بإعلانه خبر زواجه السادس، من ابنة خاله سمية الألفي.

وظهر الفيشاوي مع عروسه سمية الألفي الصغيرة، خلال التقاط صور لهما وهو يقول للمصوّرين: "باركولي"... الأمر الذي دفع الكثيرين لسؤاله عن السبب وهل إنه تزوج فعلاً؟ إلا أن الفيشاوي اكتفى بقول هذه الكلمة.

وكان الفيشاوي قد كشف للمرة الأولى عن عدد زيجاته والتي فاجأت جمهوره، حيث اعترف الفيشاوي في أحد لقاءاته التلفزيونية السابقة بأنه تزوج خمس مرات وفشل في كل مرة في بناء العائلة التي كان يحلم بها، قائلاً: "تزوجت خمس مرات عشان أعمل عائلة وفشلت، فقلت أقعد لوحدي أربّي نفسي وأقعد مع نفسي عشان مضيّعش مستقبلي وأبوّظ اسم عائلتي".

يُذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي الفنية، فيلم "بنقدّر ظروفك"، الذي عُرض أخيراً في دور السينما، وتدور أحداثه في إطار من الكوميديا والرومانسية، حول "حسن" و"ملك" اللذين يعيشان في حارة فقيرة ويواجهان ظروفاً معيشية صعبة، ويختبران مدى قدرة الحب على الصمود في ظل هذه الأجواء.

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