شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: إيطاليا والسعودية يتصدران قائمة دول العشرين الأعلى استيرادا من مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن وصول قيمة الصادرات المصرية إلى مجموعة دول العشرين لنحو 14.4 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024.

وجـاءت ايطاليا على رأس قائمة أعلى مجموعة دول العشرين استيراداً من مصر خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 حيث بلغت قيمة صادرات مصر لها 2.9 مليار دولار، تليها السعودية 2.4 مليار دولار، ثم تركيا 2.3 مليار دولار، ثـم الولايات المتحدة الأمريكية 1.7 مليار دولار، ثم المملكة المتحدة 1.2 مليار دولار ثم فرنسا 811 مليون دولار ثم المانيا 717 مليون دولار ثم البرازيل 585 مليون دولار ثم روسيا 466 مليون دولار ثم الهند 423 مليون دولار .

وتشير بيانات الجهاز إلى أهم المجموعات السلعية المصدرة إلى مجموعة دول العشرين خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024.

وتشمل الصادرات كلا من وقود وزيوت معدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة 2.4 مليار دولار، يليها خضروات وفواكه بقيمة 1.7 مليار دولار، وملابس جاهزة بقيمة 1.5 مليار دولار، والات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها بقيمة 962 مليون دولار ، إلى جانب الأسمدة بقيمة 961 مليون دولار، ولدائن ومصنوعاتها بقيمة 887 مليون دولار ، وحديد وصلب بقيمة 830 مليون دولار.

وإجمالا ارتفع حجم التبادل التجاري بين مصر ومجموعة دول العشرين ليسجل 61 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 55.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023 .

وقد بلغت قيمة الواردات المصرية من مجموعة دول العشرين 46.6 مليار دولار خلال ال9 أشهر الأولى من عام 2024 مقابل 40.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام .