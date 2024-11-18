ميرنا وليد - بيروت - أطلت النجمة العالمية أنجلينا جولي في حفل توزيع جوائز المحافظين السنوي Governors Awards في نسخته الـ15 في قاعة راي دولبي في لوس أنجلوس ليلة أمس 17 تشرين الثاني نوفمبر.

وكان برفقة النجمة العالمية أنجلينا جولي ابنها نوكس جولي بيت (16 عاماً)، الذي اصطحبته معها إلى الحدث، وإنها من المرات النادرة التي يطل فيها حيث كانت آخر مرة أطل فيها مع والدته على السجاة الحمراء منذ 3 سنوات وكان مع بقية اخوته شيلوه، زهارا، فيفيان، ومادوكس، في عرض فيلم "Eternals" في لندن.

كانت هذه تفاصيل خبر ظهور نادر لأنجلينا جولي مع ابنها نوكس .. وهذه التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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