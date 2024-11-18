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ميرنا وليد - بيروت - نظم حفل عشاء ليلة أمس على شرف الفنانة المصرية يسرا، ضمن مهرجان القاهرة السينمائي، والتي لم تكن حاضرة في حفل الافتتاح، بسبب ارتباطها بحضور حفل المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب.
وتمت دعوة العديد من النجوم، وقد شاركت الاعلامية والممثلة اللبنانية كاتيا كعدي، صوراً من الاجواء الجميلة، وظهرت في الصور جنباً الى جنب مع الفنان عمرو دياب والممثل حسين فهمي والفنان محمد حماقي والممثلة شيرين رضا، بالإضافة الى ضيفة الشرف الفنانة يسرا، التي رقصت معها بأجواء سيطر عليها الفرح.
وبدت كاتيا في غاية الجمال، اذ اختارت اطلالة باللون الاسود، ونسقتها بشكل ملفت كعادتها.
كانت هذه تفاصيل خبر كاتيا كعدي جنباً إلى جنب مع عمرو دياب وحسين فهمي ومحمد حماقي وغيرهم في حفل عشاء يسرا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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