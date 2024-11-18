بوريل: لا توجد كلمات لوصف ما يحدث في الشرق الأوسط والعبارات فقدت معناها

أكد مفوض السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل انه "لا توجد كلمات لوصف ما يحدث في الشرق الأوسط والعبارات فقدت معناها"، معتبرا انه "لا يمكن للاتحاد أن يشكل قوة إذا استغرق اتخاذه للقرارات أسابيع وشهورا".
ولفت بوريل الى ان "70 بالمئة من الضحايا في غزة نساء وأطفال وسأقترح على الدول الأعضاء عدم استيراد منتجات المستوطنات".
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