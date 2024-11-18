أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أن "زيارة كبير مستشاري قائد الثورة في ايران علي لاريجاني الى سوريا ولبنان رسالة بوقوف طهران إلى جانب الشعبين بمواجهة اعتداءات إسرائيل"، معتبرة ان "الكيان الصهيوني لا يؤمن بالتعايش السلمي ولا يستحق أن يكون عضوا في الأمم المتحدة".
وتابعت :"اللبنانيون قادرون على تحديد مصالحهم واتخاذ القرار بشأن أي مبادرة تتعلق بوقف جرائم إسرائيل"، مؤكدة ان " طهران كداعمة للمقاومة لن تدخر أي جهد في دعم اللبنانيين".
كانت هذه تفاصيل خبر خارجية ايران: اللبنانيون قادرون على تحديد مصالحهم واتخاذ القرار بشأن أي مبادرة تتعلق بوقف جرائم إسرائيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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