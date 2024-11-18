أفاد موقع "واللا"، بأن "مسؤولين أميركيين أبلغوا إسرائيل أن تأخير نقل الأسلحة بسبب انتقادات لواشنطن لتضرر المدنيين بلبنان وغزة". وكشف الموقع، أن "مسؤولين في وزارة الدفاع أبلغوا إدارة ترمب عن التأخير ووعدوا بإزالة أي حظر عن كل أنواع الأسلحة والذخائر".

كانت هذه تفاصيل خبر "واللا": مسؤولون أميركيون أبلغوا إسرائيل أن تأخير نقل الأسلحة بسبب انتقادات لواشنطن لتضرر المدنيين بلبنان وغزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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