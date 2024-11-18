نقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن وزير الماليّة الإسرائيلي ​بتسلئيل سموتريتش​ (Bezalel Smotrich)، إشارته إلى أنّ "رفض الجيش تحمّل مسؤوليّة توزيع المساعدات في ​قطاع غزة​، إخفاق آخر أكبر من إخفاق 7 تشرين الأوّل 2023". وأكّد أنّ "عدم تحمّل الجيش المسؤوليّة، هو جزء من سبب عدم عودة المختطفين"، لافتًا إلى "أنّني لا أخشى أن نكون بديلًا للحكم في غزة موقّتًا، للقضاء على حركة "حماس".

كانت هذه تفاصيل خبر وزير المال الإسرائيلي: لا أخشى أن نكون بديلًا للحكم في غزة موقتًا للقضاء على "حماس" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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