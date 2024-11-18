نائب روسي دعا لعزل بايدن من السلطة وحرمانه من "اتخاذ أي قرارات حكومية"

دعا النائب في مجلس الدوما الروسي عن جمهورية القرم، ميخائيل شيريميت، لعزل الرئيس الأميركي جو بايدن فوراً من السلطة وحرمانه من فرصة اتخاذ أي قرارات حكومية، مشيرا إلى أن ذلك قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها في العالم.

وقال شيريميت لوكالة "سبوتنيك": "يجب إقالة بايدن فورًا وبشكل عاجل من السلطة ومنعه من اتخاذ أي قرار علني حتى تنصيب (الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد) ترامب، وإلا فإنه سيقود عالمنا إلى عواقب لا يمكن إصلاحها. لقد دخل بايدن التاريخ بالفعل باعتباره أكثر الرؤساء المتعطشين للدماء والفاسدين وغير الشرفاء في تاريخ أمريكا، ويبدو أنه قرر ألا يتوقف عند هذا الحد".

ووفقا له، فإن رئاسة بايدن أدخلت العالم في حالة من الفوضى وأثارت العديد من الصراعات العسكرية حول العالم.

وتابع: "من خلال التصريح بهجوم في العمق الروسي، لن تتمكن الولايات المتحدة من قلب الوضع على الجبهة. هذا الهجوم موجه ضد ترامب وهو نوع من الانتقام من بايدن الحاقد على إحراجه الصاخب. وبالتالي، فهو يحاول أن يجعل الحياة صعبة على الرئيس الجديد من خلال عرقلة الخطط المعلنة للتوصل إلى اتفاق سلام بين روسيا وأوكرانيا في أقرب وقت ممكن".

في وقت سابق، ذكرت وسائل الإعلام الأمريكية نقلا عن إدارة الرئيس الحالي جو بايدن، بأن بايدن سمح لأوكرانيا باستخدام صواريخ "أتاكمز" الأمريكية بعيدة المدى لضرب مقاطعة كورسك ، مما أثار مخاوف بشأن تصعيد محتمل للصراع، و استخدام هذه الأسلحة في مناطق أخرى، وبحسب التقارير فإنه من المقرر تنفيذ الضربات في الأيام المقبلة.