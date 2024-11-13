شكرا لقرائتكم خبر عن ماونتن ڤيو السعودية تعلن تفاصيل مشروع "ون ماونتن ڤيو" بالرياض أولى مشروعاتها فى المملكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عمرو سليمان يستعرض تفاصيل المشروع الجديد خلال كلمته في معرض سيتي سكيب جلوبال بالرياض

المشروع يضم 500 فيلا حصرية بخمس مساحات مختلفة لتلبية كافة الاحتياجات

أعلنت شركة ماونتن ڤيو السعودية عن تفاصيل إطلاق مشروعها الجديد “ون ماونتن ڤيو”، أولى مشروعات الـ Signature Living في السوق العقاري السعودي بإجمالي استثمارات 1.2 مليار ريال ومستهدف مبيعات 1.5 مليار ريال، جاء الإعلان عن تفاصيل المشروع خلال كلمة ألقاها المهندس عمرو سليمان، المؤسس ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة ماونتن ڤيو خلال مشاركته في النسخة الثانية من معرض سيتي سكيب جلوبال 2024، والذي انطلق الأحد 11 نوفمبر بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.



مشروع "ون ماونتن ڤيو" هو ثمرة الشراكة بين ماونتن ڤيو السعودية وشركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري، إحدى شركات القطاع الخاص الرائدة في السوق العقاري السعودي. يقع مشروع "ون ماونتن ڤيو "في قلب العاصمة الرياض على بُعد 19 دقيقة من مطار الملك خالد بن عبد العزيز الدولي و5 دقائق فقط من منتزه الملك عبد الله بن عبد العزيز في حي الملز.

يضم المشروع 500 فيلا حصرية، مما يجعله أول مشروع لماونتن ڤيو السعودية يعتمد على نظام الفيلات فقط بمساحات مختلفة لتلبية احتياجات العملاء في السوق السعودي، حيث تتوفر Signature Villa بمساحة 622 متر مربع، و Grand Executive Villa بمساحة 540 متر مربع، وExecutive Villa بمساحة 423 متر مربع، كما يضم المشروعPrime Villa بمساحات تتراوح بين 349 و387 متر مربع، بالإضافة إلى Duplex Villa التي تتراوح مساحاتها بين 271 و311 متر مربع.



هذا المشروع بداية لسلسلة من صفقات الاستحواذ الاستراتيجية على الأراضي في السوق السعودي، ضمن خطة طموحة تستهدف تطوير مجتمعات متكاملة ومستدامة في إطار رؤية المملكة 2030 لتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.



وخلال كلمته، أعرب سليمان أيضًا عن اعتزازه بمشاركة ماونتن ڤيو في سيتي سكيب الرياض الذي يمثل منصة عالمية لرسم مستقبل التطوير العقاري. كما أعرب عن فخره برؤية التطور السريع الذي يشهده السوق السعودي، متماشيًا مع تطلعات رؤية المملكة 2030، وأشاد بتوسع "ماونتن ڤيو" في السوق السعودي، مما يعكس التزامها بتقديم معايير جديدة للتطوير العقاري تجمع بين الحداثة والاستدامة.

وأشاد المهندس وائل عز، الرئيس التنفيذي بالمشاركة لشركة ماونتن ڤيو، بالشراكة الاستراتيجية مع شركة مايا للتطوير والاستثمار العقاري، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس رؤية مشتركة لتطوير مجتمعات عمرانية متكاملة تتماشى مع تطلعات العائلات في السوق السعودي وتساهم في تحقيق رؤية المملكة .2030

كما استعرض سليمان خلال كلمته قصة نجاح ماونتن ڤيو في السوق المصري، مسلطًا الضوء على رحلتها في تطوير مشروعات عمرانية متكاملة قائمة على تطبيق "علم السعادة" وتحقيق رؤيتها الفريدة "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا"، والتي تسعى لنقلها إلى السوق السعودي بما يتماشى مع خصوصية واحتياجات هذا السوق الإقليمي الهام. تقوم ماونتن ڤيو بتطوير مشروعات فريدة بمواصفات عالمية اعتمادًا على محفظة أراضيها التي تتجاوز مساحتها 4000 فدان، موزعة على مناطق رئيسية في شرق وغرب القاهرة، إضافةً لساحلي البحر الأحمر والمتوسط.



ماونتن ڤيو للتنمية والاستثمار العقاري هي شركة مصرية رائدة تأسست عام 2005، بهدف تطوير مشروعات عقارية متكاملة. تبنت الشركة رؤية فريدة هي "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا" من خلال تطبيق "علم السعادة والابتكار" في مشاريعها وتنفيذها وفقًا للمعايير العالمية. وتمكنت "ماونتن ڤيو" على مدار مسيرتها في التنمية العمرانية الممتدة لما يقرب من 20 عامًا، وفي إطار مهمتها "نعمل معًا لبناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة ذات قيمة ومعنى"، من تطوير 20 مشروعًا مميزًا، في ثلاث وجهات رئيسية هي: غرب القاهرة وشرق القاهرة والمناطق الساحلية المطلة على البحرين الأحمر والمتوسط، بقيادة فريق من الخبراء والكوادر المتميزة. وفي إطار استراتيجيتها لنشر مفهوم علم السعادة والابتكار، تسعى ماونتن ڤيو بشكل متواصل لنقل وتطبيق هذا المفهوم خارج حدود السوق المصري ، ومن ثم قامت بإطلاق ماونتن ڤيو السعودية عام 2024 بالتعاون مع كبرى شركات التطوير العقاري في المملكة العربية السعودية لتحقيق رؤيتها التوسعية، كما حرصت الشركة على تقديم أحدث تصميمات الهندسة المعمارية والمفاهيم المبتكرة مثل The Lighthouse، أول مكان مخصص للسعادة المجتمعية، من خلال مشروعاتها المتميزة مما يتيح للعائلات "عيش السعادة".



المهندس عمرو سليمان