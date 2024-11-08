شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار يرتفع ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية والان نبدء بالتفاصيل

انخفاض العملات

الدمام - شريف احمد - عاود الدولار الارتفاع اليوم، ويتجه إلى إنهاء أسبوع مضطرب بمكاسب طفيفة. وارتفع الدولار 0.1 بالمئة إلى 104.50 مقابل سلة من العملات، ويتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنحو 0.2 بالمئة.وتراجع اليورو 0.17 بالمئة إلى 1.0782 دولار، فيما سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التعاملات 1.2970 دولار، بعد هبوطه إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر تقريبًا في وقت سابق من الأسبوع، ولم يطرأ تغيير يذكر على الين الياباني وسجل 152.86 مقابل الدولار.وانخفض اليوان الصيني قليلًا إلى 7.1476 مقابل الدولار في السوق المحلية، كما تراجع في التعاملات الخارجية 0.08 بالمئة إلى 7.1558 مقابل العملة الأمريكية.ونزل الدولار الإسترالي 0.4 بالمئة إلى 0.6655 دولار، لكنه يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 1.85 بالمئة، ليسجل أفضل أداء أسبوعي له في شهرين ونصف بدعم من زيادة الإقبال على المخاطرة.وهبط الدولار النيوزيلندي 0.24 بالمئة إلى 0.6008 دولار، لكنه يتجه أيضًا إلى تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة واحد بالمئة.