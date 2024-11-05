شكرا لقرائتكم خبر عن «مجموعة فتيحي» تتحول للربحية بـ905.5 ألف ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت مجموعة فتيحي القابضة للربحية في الربع الثالث من 2024 بـ905.5 ألف ريال، مقارنة بخسائر قدرها 647.6 ألف ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2024م مقارنة بصافى الربح خلال الربع المماثل من عام 2023م بشكل رئيسي إلى: ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بنسبة 21.6 % حيث بلغت 4.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بمبلغ 3.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023م.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المبيعات بنسبة 20.3% حيث بلغت 8.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بمبلغ 6.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023م.
وشملت الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 6.3% حيث بلغت خلال الربع الثالث من عام 2024م مبلغ 6 ملايين ريال، مقارنة بمبلغ 6.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023م.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: عدم استلام أية توزيعات أرباح من أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة باستلام مبلغ 7.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م .
وتضمنت الأسباب: انخفاض المبيعات بنسبة 23.1%، حيث بلغت 8.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بمبلغ 10.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م.
وجاء هذا على الرغم من: ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بنسبة 40.6% حيث بلغت 4.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بمبلغ 3.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 3.2% حيث بلغت 6 ملايين ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بمبلغ 6.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بنسبة 188.6% حيث بلغت 12.7 مليون ريال خلال الفترة الحالية من عام 2024م مقارنة بمبلغ 4.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2023م.
وشملت الأسباب: ارتفاع نسبة توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بنسبة 23.4% حيث بلغت 7.9 مليون ريال خلال الفترة الحالية من عام 2024م، مقارنة بمبلغ 6.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2023م.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 7.5% حيث بلغت 18.6 مليون ريال خلال الفترة الحالية من عام 2024م، مقارنة بمبلغ 20.1 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2023م.
وجاء هذا على الرغم من: انخفاض المبيعات بنسبة 21.6 % حيث بلغت 27.9 مليون ريال خلال الفترة الحالية من عام 2024م، مقارنة بمبلغ 35.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2023م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي من عام 2024م مقارنة بصافى الربح خلال الربع المماثل من عام 2023م بشكل رئيسي إلى: ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بنسبة 21.6 % حيث بلغت 4.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بمبلغ 3.7 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023م.
وتضمنت الأسباب: ارتفاع المبيعات بنسبة 20.3% حيث بلغت 8.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بمبلغ 6.9 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023م.
وشملت الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 6.3% حيث بلغت خلال الربع الثالث من عام 2024م مبلغ 6 ملايين ريال، مقارنة بمبلغ 6.4 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2023م.
ويعود سبب الانخفاض في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق بشكل رئيسي إلى: عدم استلام أية توزيعات أرباح من أدوات حقوق الملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة باستلام مبلغ 7.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م .
وتضمنت الأسباب: انخفاض المبيعات بنسبة 23.1%، حيث بلغت 8.3 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بمبلغ 10.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م.
وجاء هذا على الرغم من: ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بنسبة 40.6% حيث بلغت 4.5 مليون ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م مقارنة بمبلغ 3.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 3.2% حيث بلغت 6 ملايين ريال خلال الربع الثالث من عام 2024م، مقارنة بمبلغ 6.2 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2024م.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بشكل رئيسي إلى: ارتفاع حصة الشركة من نتائج أعمال شركة زميلة بنسبة 188.6% حيث بلغت 12.7 مليون ريال خلال الفترة الحالية من عام 2024م مقارنة بمبلغ 4.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2023م.
وشملت الأسباب: ارتفاع نسبة توزيعات أرباح من أدوات حقوق ملكية بالقيمة العادلة من خلال الدخل الشامل بنسبة 23.4% حيث بلغت 7.9 مليون ريال خلال الفترة الحالية من عام 2024م، مقارنة بمبلغ 6.4 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2023م.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصاريف البيع والتوزيع والإدارية والعمومية والمصروفات الأخرى بنسبة 7.5% حيث بلغت 18.6 مليون ريال خلال الفترة الحالية من عام 2024م، مقارنة بمبلغ 20.1 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2023م.
وجاء هذا على الرغم من: انخفاض المبيعات بنسبة 21.6 % حيث بلغت 27.9 مليون ريال خلال الفترة الحالية من عام 2024م، مقارنة بمبلغ 35.6 مليون ريال خلال الفترة المماثلة من عام 2023م.