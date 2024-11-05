شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «كاتريون» إلى 109.6 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وبلغت ربحية السهم في الربع الثالث من عام 2024م 1.34 ريال مقارنة بربحية السهم 1.13 ريال للسهم للعام السابق للفترة المماثلة، بنسبة 18.6%.

وبلغ مجمل الربح للربع الثالث من عام 2024م مبلغ 165.2 مليون ريال، وذلك بارتفاع قدره 5.7% مقارنة بمبلغ 156.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

كما بلغ الربح التشغيلي 114.7 مليون ريال بنسبة ارتفاع 19.5%, مقارنة للربع المماثل من العام السابق بمبلغ 96.0 مليون ريال، ويعود سبب هذا النمو بشكل كبير إلى كفاءة إدارة التكاليف ونمو الإيرادات.

وارتفع صافي الربح بعد الزكاة بشكل ملحوظ بنسبة 49.8% من 73.2 مليون ريال في الربع الثاني إلى 109.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2024م نتيجة لارتفاع إيرادات تموين الطائرات وإدارة التكاليف الفعالة، بالإضافة إلى مكاسب غير متكررة متعلقة بتحصيل أرصدة العملاء المتقادمة وآخر تحديثات على لائحة الزكاة.

وبلغت ربحية السهم 1.34 ريال للسهم في الربع الثالث من 2024م، مقارنة بـ 0.89 ريال للسهم في الربع الثاني، وذلك بارتفاع قدره 50.6%.

وبلغ مجمل الربح 165.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من 2024م، مقارنة بـ149.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2024م، مما يشير إلى زيادة بنسبة 10.5% .

ويعود سبب هذه الزيادة بشكل رئيسي لزيادة المبيعات في قطاع تموين الطائرات وصالات رجال الأعمال, في حين ارتفعت تكلفة المبيعات بشكل طفيف مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح بشكل عام.

وبلغ الربح التشغيلي مبلغ 114.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2024م، مقارنة بمبلغ 73.6 مليون ريال في الربع السابق. مشيراً إلى نسبة ارتفاع بقدر 55.9% لمجمل الربح بسبب كفاءة إدارة التكاليف بشكل عام.

كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع إلى 254.0 مليون ريال مقارنة بـ 213.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة لها من العام السابق.

ويعود سبب ارتفاع الأداء بسبب زيادة مبيعات تموين الطائرات وتحسن التحصيل لأرصدة العملاء المتقادمة التي أثرت بشكل إيجابي على مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وآخر التحديثات المتعلقة بلائحة الزكاة مساهماً في تحسين ربحية الشركة بشكل عام. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح شركة كاترين للتموين القابضة، في الربع الثالث من 2024 بنسبة 18.7% إلى 109.6 مليون ريال، مقابل 92.3 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، حققت الشركة صافي ربح نتيجة إلى إيرادات تموين الطائرات وصالات رجال الأعمال. بالإضافة إلى مكاسب غير متكررة بسبب تحسن تحصيلات أرصدة العملاء المتقادمة وآخر تحديث على لائحة الزكاة.وبلغت ربحية السهم في الربع الثالث من عام 2024م 1.34 ريال مقارنة بربحية السهم 1.13 ريال للسهم للعام السابق للفترة المماثلة، بنسبة 18.6%.وبلغ مجمل الربح للربع الثالث من عام 2024م مبلغ 165.2 مليون ريال، وذلك بارتفاع قدره 5.7% مقارنة بمبلغ 156.3 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.كما بلغ الربح التشغيلي 114.7 مليون ريال بنسبة ارتفاع 19.5%, مقارنة للربع المماثل من العام السابق بمبلغ 96.0 مليون ريال، ويعود سبب هذا النمو بشكل كبير إلى كفاءة إدارة التكاليف ونمو الإيرادات.وارتفع صافي الربح بعد الزكاة بشكل ملحوظ بنسبة 49.8% من 73.2 مليون ريال في الربع الثاني إلى 109.6 مليون ريال في الربع الثالث من 2024م نتيجة لارتفاع إيرادات تموين الطائرات وإدارة التكاليف الفعالة، بالإضافة إلى مكاسب غير متكررة متعلقة بتحصيل أرصدة العملاء المتقادمة وآخر تحديثات على لائحة الزكاة.وبلغت ربحية السهم 1.34 ريال للسهم في الربع الثالث من 2024م، مقارنة بـ 0.89 ريال للسهم في الربع الثاني، وذلك بارتفاع قدره 50.6%.وبلغ مجمل الربح 165.2 مليون ريال سعودي في الربع الثالث من 2024م، مقارنة بـ149.4 مليون ريال في الربع الثاني من 2024م، مما يشير إلى زيادة بنسبة 10.5% .ويعود سبب هذه الزيادة بشكل رئيسي لزيادة المبيعات في قطاع تموين الطائرات وصالات رجال الأعمال, في حين ارتفعت تكلفة المبيعات بشكل طفيف مما أدى إلى ارتفاع مجمل الربح بشكل عام.وبلغ الربح التشغيلي مبلغ 114.7 مليون ريال في الربع الثالث من 2024م، مقارنة بمبلغ 73.6 مليون ريال في الربع السابق. مشيراً إلى نسبة ارتفاع بقدر 55.9% لمجمل الربح بسبب كفاءة إدارة التكاليف بشكل عام.كما بلغ صافي الربح بعد الزكاة خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي ارتفاعاً ملحوظاً، حيث ارتفع إلى 254.0 مليون ريال مقارنة بـ 213.2 مليون ريال خلال الفترة المماثلة لها من العام السابق.ويعود سبب ارتفاع الأداء بسبب زيادة مبيعات تموين الطائرات وتحسن التحصيل لأرصدة العملاء المتقادمة التي أثرت بشكل إيجابي على مخصص خسائر الائتمان المتوقعة، وآخر التحديثات المتعلقة بلائحة الزكاة مساهماً في تحسين ربحية الشركة بشكل عام.