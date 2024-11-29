أخبار البورصة اليوم الخميس 28-11-2024

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تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 28-11-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

إيقاف تداول 11 سهمًا

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 11 سهمًا لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الخميس، وهم: فرتيكا للصناعة والتجارة، وانترناشيونال بزنيس كوربوريشن للتجارة والتوكيلات التجارية، والمجموعة المتكاملة للأعمال الهندسية، والمؤشر للبرمجيات ونشر المعلومات، والأولى للاستثمار والتنمية العقارية، وركاز القابضة للاستثمارات المالية، وأطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، وبريميم هيلثكير جروب، والدولية للصناعات الطبية-إيكمى، وابن سينا فارما، والمصرية الكويتية للاستثمار والتجارة.



البورصة تربح 13 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، آخر جلسات شهر نوفمبر، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب فيما مالت تعاملات المصريين والعرب للبيع، وسط تداولات بلغت 2.5 مليار جنيه، وربح رأس المال السوقي 13 مليار جنيه عند مستوى 2.212 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 707.1 مليون ورقة مالية بقيمة 2.5 مليار جنيه، عبر تنفيذ 80.1 ألف عملية لعدد 210 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 86.62% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 8.97%، والعرب على 4.4%، واستحوذت المؤسسات على 22.17% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 77.82%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات المصرية والعربية للبيع بقيمة 436.5 ألف جنيه، 60.8 مليون جنيه، 19.1 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات الأجنبية للشراء بقيمة 58 مليون جنيه، 10.5 مليون جنيه، 11.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 30242 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.01% ليغلق عند مستوى 37344 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.25% ليغلق عند مستوى 13291 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.34% ليغلق عند مستوى 8275 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 11379 نقطة، وزاد مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91% ليغلق عند مستوى 3130 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 1.41% ليغلق عند مستوى 8230 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 1832 نقطة.

وصعدت أسهم 75 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 83 شركة، ولم تتغير مستويات 52 شركة.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات العربية لحليج الأقطان، ومينا للاستثمار السياحي والعقاري، والعبور للاستثمار العقاري، والنعيم القابضة للاستثمارات، والمصرية للمنتجعات السياحية، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 25 ألف سهم، 50 ألف سهم، 25 ألف سهم، 10.4 ألف سهم، 23 ألف سهم، 7026 سهمًا، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركات النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، ومدينة مصر للإسكان والتعمير، وبلتون القابضة، والمصرية للمنتجعات السياحية عدد 2517 سهمًا، 270 ألف سهم، 30 سهمًا، 1.056 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة القابضة المصرية الكويتية بالجنيه، سهم، واشترى مساهم رئيسي بشركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 706.8 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا اودن للاستثمارات المالية، وفتنس برايم للأندية الصحية عدد 2.1 مليون سهم، 1.4 مليون سهم، على التوالي، وباع مساهم رئيسي بشركات العبوات الطبية، ومستشفى النزهة الدولي، ومرسى مرسى علم للتنمية السياحية عدد 5.5 مليون سهم، 1000 سهم، 686.9 ألف سهم، وباع مجموعة مرتبطة بشركتي المصرية للمنتجعات السياحية، وفوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية عدد 1.016 مليون سهم، 23.5 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركة فتنس برايم للأندية الصحية، بيع المساهم سامح حسني المنجوري، عدد 18.8 مليون سهم بسعر 1.5108 جنيه بقيمة إجمالية 2.2 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 18.82% إلى 17.94%، ونفذت الصفقة من خلال شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية.

أعلنت شركة العبوات الطبية، بيع المساهم فوزي فؤاد نخله، عدد 5.5 مليون سهم بسعر 1.23 جنيه بقيمة إجمالية 6.8 مليون جنيه، لتنخفض نسبة المساهم من 5.82% إلى 4.988%، ونفذت الصفقة من خلال شركة النعيم للوساطة في الأوراق المالية.

فيما أعلنت شركة مرسى مرسى علم للتنمية السياحية، شراء المساهم أورينت تورز للقرى والفنادق السياحية، عدد 706.8 ألف سهم بسعر 2.016 جنيه بقيمة إجمالية 1.4 مليون جنيه، لترتفع نسبة المساهم من 14.372% إلى 15.785%، ونفذت الصفقة من خلال شركة بايونيرز لتداول الأوراق المالية.

نتائج الأعمال

أعلنت عدد من الشركات المقيدة بالبورصة، النتائج المالية المجمعة عن التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر عام 2024، وحققت شركة الإسكندرية للغزل والنسيج (سبينالكس)، إيرادات بلغت 184.9 مليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى سبتمبر عام 2024 مقابل 108.8 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي بنسبة نمو 70%، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 26.8 مليون جنيه مقارنة مع 25.6 مليون جنيه بنسبة نمو 5%.

وحققت شركة المالية والصناعية المصرية، صافي مبيعات بلغت 6.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 مقابل 2.7 مليار جنيه، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 1.3 مليار جنيه مقارنة مع 535.2 مليون جنيه.

وحققت شركة الصعيد العامة للمقاولات والاستثمار العقاري، إيرادات بلغت 1.6 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 مقابل 2.1 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 90 مليار جنيه مقارنة مع 102.3 مليون جنيه.

وحققت شركة المهندس للتأمين، صافي ربح قدره 77.1 مليون جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من عام 2024 مقابل صافي ربح قدره 64.7 مليون جنيه خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، بنسبة نمو 19%، وترجع الزيادة إلى زيادة الأقساط، وزيادة صافي الدخل من الاستثمارات.

اسكوم



أعلنت شركة آسيك للتعدين-اسكوم، عن تسلم شركة APM Investment Holdings BVI، المملوكة بنسبة 100% لشركة أسكوم، مبلغ 12.2 مليون دولار من شركة ALLIED GOLD CORP، خلال شهر نوفمبر تمثل نسبة الـ50% المتبقية من القسط الأول المستحق لشركة اسكوم من بيع حصتها البالغة حوالي 35% من مشروع "كرمك" للاستكشاف والتنقيب عن الذهب في أثيوبيا.

العربية للأصول

قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إنها تلقت عرضًا من شركة بيوت المصرية للاستثمار العقاري والعقارات، بخصوص الاشتراك سويًا في تطوير قطعة الأرض المملوكة للشركة بمدينة طنطا بمساحة 24.8 ألف متر مربع تحت العجز والزيادة، من خلال تقاسم الإيرادات، كما تلتزم الشركة المطورة بدفع مبلغ 120 مليون جنيه.