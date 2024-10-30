شكرا لقرائتكم خبر عن كيف علقت الصحف العالمية على انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت، أمس، فعاليات الدورة الثامنة من مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالمملكة العربية السعودية تحت شعار "آفاق بلا حدود: الاستثمار اليوم وصناعة الغد"، وهو ما أثار اهتمامًا صحفيًا دوليًا واعتبرته حدثًا يحظى بأهمية بالغة.

ويستمر المؤتمر حتى 31 أكتوبر المقبل تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ويشهد مشاركة نحو 5 آلاف مشارك من 90 دولة، بينهم رؤساء دول وحكومات وشركات كبرى، و500 متحدث من مختلف القطاعات.

مكتب جديد لجولدمان ساكس تزامنًا مع القمة

قالت شبكة بلومبيرج الأمريكية أنه قد افتتحت مجموعة "جولدمان ساكس" الأمريكية مكتبا جديدا لها في المركز المالي بالعاصمة السعودية الرياض في خطوة تهدف إلى تعميق حضورها في أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط.

كما لفتت بلومبيرج إلى إن الرئيس التنفيذي لجولدمان ساكس سيكون من بين الحاضرين في حدث قمة الاستثمار في الرياض نظرًا لأهمية الحدث والذي يقول بمزيد من الزخم في الاقتصاد الأقوى بالمنطقة.

واعتبرت بلومبيرج أنه صارت تنتقل شركات عدة في وول ستريت للعمل في المملكة.

وتنضم بذلك جولدمان ساكس إلى شركة "روتشيلد آند كو" التي يقع مقرها في باريس والعديد من المؤسسات الكبرى الأخرى التي أنشأت متاجر لها في المملكة.

أكثر مشاريع التنمية طموحًا في المملكة

قال موقع قناة إن دي تب في الهندي، يجتمع قادة الأعمال من كل العالم في المملكة العربية السعودية الثلاثاء لحضور منتدى استثماري ضخم وسط حالة من التحضير لأكثر مشاريع التنمية طموحًا في المملكة.

ظهرت مبادرة الاستثمار المستقبلية لأول مرة في عام 2017 كتأكيد على مساعي المملكة لتنويع اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط الخام في العالم بعيدًا عن النفط.

7000 مندوب في دافوس الصحراء

ومن المتوقع أن يجذب الحدث الذي يستمر ثلاثة أيام هذا العام، ويطلق عليه اسم "دافوس الصحراء"، أكثر من 7000 مندوب بما في ذلك الرئيس التنفيذي لشركة "تيك توك" شو زي تشيو بحوالي 30% من الولايات المتحدة و25% من أوروبا و20% من آسيا.

ويتوقع أن يعلن قادة الأعمال العالميون عن خطط استثمارية تتجاوز 28 مليار دولار خلال القمة.

حول ذلك، قال الخبير روبرت موجيلنيكي من واشنطن "يعمل السعوديون على دعم بلادهم بكل سبيل وحمايتها من أسوأ آثار ما يدور في المنطقة الشرق الأوسط".

كما قال الرئيس التنفيذي لمعهد "إف آي آي" ريتشارد أتياس إن التجمع لا يهدف إلى التركيز على "السياسة" ويعالج الاستثمارات الكبيرة "لبناء عالم أفضل".

تسليط الضوء على "رؤية 2030"

تأتي قمة هذا العام من مؤتمر مستقبل الاستثمار، في الوقت الذي تبرز فيه السعودية التقدم المحرز في العناصر الأساسية لأجندة الإصلاح و"رؤية 2030" التي وضعها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان

نيوم

كما أوردت إن دي تي في تعليق لجيم كرين من معهد "بيكر" بجامعة رايس: "تعد مشروعات نيوم واعدة ويظهر السعوديين التزامهم بها. تمضي السعودية قدمًا".

واحدة من أهم الفعاليات العالمية

كما لفتت صحيفة تركيا توداي، إلى توجه مشاركة وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك إلى الرياض لحضور المؤتمر السنوي الثامن لمبادرة الاستثمار المستقبلي، أحد أهم الفعاليات العالمية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية.

وقالت الصحيفة إنه من المتوقع أن تركز الاجتماعات على تعزيز العلاقات الاقتصادية والتعاون بين الدول وتعزيز فرص الاستثمار .

من جانبها قالت صحيفة بيزنس كوريا (الجنوبية)، يجتمع قادة الصناعة المالية وتقنية المعلومات من جميع أنحاء العالم في المملكة العربية السعودية حيث من المتوقع أن يحظى حدث هذا العام باهتمام ومشاركة كبيرة.

بماذا يعد مؤتمر مستقبل الاستثمار؟

وقالت الصحيفة إن انعقاد القمة الثامنة لمبادرة مستقبل الاستثمار ( FII ) في الرياض بالمملكة العربية السعودية يجذب اهتماماً عالمياً كبيراً، حيث يعد حدث هذا العام بأن يكون تجمعًا مهمًا لقادة الأعمال العالميين مع التركيز على الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة بما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وتهدف القمة إلى جذب الاستثمار الأجنبي وعرض المبادرات الاقتصادية للمملكة وخاصة جهودها لتنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد على النفط.

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وعلقت الصحيفة، بقولها أن السعودية صاحبة أكبر اقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ومن بين الأكبر في العالم، وضعت أهدافا طموحة ضمن خطتها "رؤية 2030" تهدف إلى زيادة مساهمة الصادرات غير النفطية إلى 50% وتعزيز صناعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل الذكاء الاصطناعي والجيل الخامس وتأمين حصة 50% من الطاقة المتجددة.

خطوات كبرى بالذكاء الاصطناعي

أكدت الصحيفة على أن المملكة خطت خطوات كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة.

وفي شهر مارس، أعلنت المملكة عن استثمار بقيمة 100 مليون دولار في الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي بهدف وضع نفسها بين أفضل 15 شركة قوية في مجال الذكاء الاصطناعي على مستوى العالم.

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ونوهت الصحيفة إلى القمة ستشهد مشاركة كبار المديرين التنفيذيين لكبرى الشركات المالية الأمريكية بما في ذلك ديفيد سولومون من "جولدمان ساكس" وجين فريزر من "سيتي جروب" ولاري فينك من "بلاك روك".

مؤتمر يدعم الاستثمار في المملكة والعالم

كذلك علق موقع إم إس إن الأمريكي، بقوله أن الحدث يعتبر فرصة لدعم الاستثمار في المملكة والعالم، مشيرًا إلى القمة في الوقت نفسه تعني استمرار الالتزامات الإضافية بالإنفاق الاستثماري في المملكة استعدادًا لمرحلة جديدة، وكذلك لأحداث مثل إكسبو 2030 وكأس العالم 2034 اللذان يعدان حدثين المملكة العربية السعودية الأفضل في تقديمهما.

واهتمت عدة صحف والمواقع عالمية بالتعليق على المؤتمر، كالآتي: