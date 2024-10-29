شكرا لقرائتكم خبر عن «حلواني إخوان» تتحول للربحية بـ15.5 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - تحولت شركة حلواني إخوان إلى الربحية في الربع الثالث من 2024 مسجلة 15.5 مليون ريال، مقابل خسائر بـ42.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة في المملكة، وتغيير السياسات البيعية مع العملاء في السعودية.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: التحسن في المزيج البيعي وذلك بالتركيز على المنتجات الأكثر ربحية، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية وكذلك في الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصاريف التمويل نتيجة تحسين الكفاءة المالية للشركة ودورة رأس المال العامل.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية، وتغيير السياسات البيعية مع العملاء.
وتضمنت الأسباب: التحسن في المزيج البيعي وذلك بالتركيز على المنتجات الأكثر ربحية، وانخفاض مصاريف البيع و التوزيع، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية، يعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة في المملكة، وتغيير السياسات البيعية مع العملاء في السعودية.
وأضافت أن من ضمن الأسباب: التحسن في المزيج البيعي وذلك بالتركيز على المنتجات الأكثر ربحية، وانخفاض مصاريف البيع والتوزيع، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية وكذلك في الشركة التابعة في جمهورية مصر العربية.
وتضمنت الأسباب: انخفاض مصاريف التمويل نتيجة تحسين الكفاءة المالية للشركة ودورة رأس المال العامل.
ويعود سبب الارتفاع في صافي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق إلى: ارتفاع مبيعات الشركة في المملكة العربية السعودية، وتغيير السياسات البيعية مع العملاء.
وتضمنت الأسباب: التحسن في المزيج البيعي وذلك بالتركيز على المنتجات الأكثر ربحية، وانخفاض مصاريف البيع و التوزيع، وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية.