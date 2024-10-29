شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أرباح «إكسترا» إلى 156.3 مليون ريال في الربع الثالث والان نبدء بالتفاصيل



ووفقا لبيان الشركة على تداول

وارتفع هامش الربح بقطاع التجزئة بنسبة 0.7% في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي نتيجة لتحسن المزيج البيعي. والذي بدوره أدي إلى نمو صافي الربح بنسبة قدرها 32.2%، علي الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية لدعم توسع عمليات الشركة.

ومن الجدير بالذكر أن صافي الربح للربع الحالي قد تضمن رد مخصصات مقابل التزامات محتملة انتفي الغرض منها تخص قطاع التجزئة بقيمة 16.3 مليون ريال، وعند استبعاد الأثر المالي لتلك المخصصات يكون نمو صافي الربح المعدل 18.3%.

وحققت الشركة المتحدة الدولية القابضة (المالكة لشركة المتحدة للخدمات المالية - تسهيل) صافي ربح يقدر بـ 59.0 مليون ريال عن الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 53.1 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق محققا نسبة نمو 11.1%.

وخلال الربع الحالي، سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 156.3 مليون ريال، مقارنة بـ 106.6 مليون ريال في الربع السابق.

ويرجع هذا النمو في صافي الأرباح إلى النمو الملحوظ في هامش الربح و رد مخصصات مقابل التزامات محتملة إنتفي الغرض منها تخص قطاع التجزئة بقيمة 16.3 مليون ريال، مما كان له تأثير إيجابي على صافي أرباح الشركة.

وكان لارتفاع إيرادات الشركة المصحوب بالتحسن في إجمالي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) أثر إيجابي على نمو صافي أرباح الشركة علي الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع ، إضافة إلى ارتفاع مصاريف التمويل للفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الربح عن الفترة الحالية بنسبة 13.9% مقابل نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل الشركة لصافي ربح يقدر بـ356.8 مليون ريال مقابل 264.4 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 35%.

وعند استبعاد أثر الخسائر غير المتكررة نتيجة لوقف خطط الشركة التوسعية في جمهورية مصر العربية في الفترة نفسها من العام الماضي ورد مخصصات مقابل التزامات محتملة انتفى الغرض منها تخص قطاع التجزئة بقيمة 16.3 مليون ريال خلال الفترة الحالية، تصبح نسبة نمو صافي ربح الشركة المعدل 12.6%.

ومن الجدير بالذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة الدولية القابضة (المالكة لشركة المتحدة للخدمات المالية - تسهيل) بلغ 158 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 157 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق. الدمام - شريف احمد - ارتفعت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات (إكسترا)، في الربع الثالث من 2024 بنسبة 32.18% إلى 156.33 مليون ريال، مقابل 118.27 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.ووفقا لبيان الشركة على تداول السعودية ، ارتفع صافي الربح نتيجة لنمو إيرادات الشركة، مما كان لذلك الأثر علي نمو إجمالي الربح بنسبة 16.8% ليصل إلى 390.2 مليون ريال للربع الحالي مقارنة بـ 334.2 مليون ريال عن الربع المماثل من العام الماضي.وارتفع هامش الربح بقطاع التجزئة بنسبة 0.7% في الربع الحالي مقارنة بنفس الربع من العام الماضي نتيجة لتحسن المزيج البيعي. والذي بدوره أدي إلى نمو صافي الربح بنسبة قدرها 32.2%، علي الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع والمصاريف العمومية والإدارية لدعم توسع عمليات الشركة.ومن الجدير بالذكر أن صافي الربح للربع الحالي قد تضمن رد مخصصات مقابل التزامات محتملة انتفي الغرض منها تخص قطاع التجزئة بقيمة 16.3 مليون ريال، وعند استبعاد الأثر المالي لتلك المخصصات يكون نمو صافي الربح المعدل 18.3%.وحققت الشركة المتحدة الدولية القابضة (المالكة لشركة المتحدة للخدمات المالية - تسهيل) صافي ربح يقدر بـ 59.0 مليون ريال عن الربع الثالث من العام الحالي، مقارنة بـ 53.1 مليون ريال عن الربع المماثل من العام السابق محققا نسبة نمو 11.1%.وخلال الربع الحالي، سجلت الشركة صافي أرباح قدرها 156.3 مليون ريال، مقارنة بـ 106.6 مليون ريال في الربع السابق.ويرجع هذا النمو في صافي الأرباح إلى النمو الملحوظ في هامش الربح و رد مخصصات مقابل التزامات محتملة إنتفي الغرض منها تخص قطاع التجزئة بقيمة 16.3 مليون ريال، مما كان له تأثير إيجابي على صافي أرباح الشركة.وكان لارتفاع إيرادات الشركة المصحوب بالتحسن في إجمالي الربح خلال الفترة الحالية (9 أشهر) أثر إيجابي على نمو صافي أرباح الشركة علي الرغم من زيادة مصاريف البيع والتوزيع ، إضافة إلى ارتفاع مصاريف التمويل للفترة الحالية مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.وارتفع إجمالي الربح عن الفترة الحالية بنسبة 13.9% مقابل نفس الفترة من العام الماضي، مما أدى إلى تسجيل الشركة لصافي ربح يقدر بـ356.8 مليون ريال مقابل 264.4 مليون ريال عن نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو قدرها 35%.وعند استبعاد أثر الخسائر غير المتكررة نتيجة لوقف خطط الشركة التوسعية في جمهورية مصر العربية في الفترة نفسها من العام الماضي ورد مخصصات مقابل التزامات محتملة انتفى الغرض منها تخص قطاع التجزئة بقيمة 16.3 مليون ريال خلال الفترة الحالية، تصبح نسبة نمو صافي ربح الشركة المعدل 12.6%.ومن الجدير بالذكر أن صافي ربح الشركة المتحدة الدولية القابضة (المالكة لشركة المتحدة للخدمات المالية - تسهيل) بلغ 158 مليون ريال خلال الفترة الحالية، مقارنة بـ 157 مليون ريال عن نفس الفترة من العام السابق.