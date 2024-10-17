شكرا لقرائتكم خبر عن الإحصاء: زيادة 1.6 مليار دولار فى التبادل التجارى بين مصر والسعودية خلال 8 أشهر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تظهر البيانات الحكومية تطور قيمة التبادل التجاري بين مصر والمملكة العربية السعودية منذ بداية العام الجاري 2024، حيث حقق التبادل التجاري بين البلدين ارتفاعا ملحوظا خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، قياسا بنفس الفترة من العام الماضي 2023.

ووفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، سجل إجمالي قيمة التبادل التجارى بين مصر والسعودية نحو 6.5 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من عام 2024، ارتفاعا من 4.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بزيادة بلغت 1.6 مليار دولار، ونسبة ارتفاع بلغت 32.7%.

وعزت بيانات الجهاز الارتفاع المسجل في التبادل التجاري إلى ارتفاع كلا من الصادرات والواردات بين البلدين، حيث سجلت الصادرات المصرية إلى السعودية نحو 2.2 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي 2023، بارتفاع بلغت قيمته 1.5 مليار دولار ونسبة زيادة بلغت 29.4%.

وفى المقابل ارتفعت قيمة الواردات المصرية من السعودية لمستوى 4.3 مليار دولار خلال الـ8 أشهر الأولى من العام الحاري، بينما كانت نحو 3.2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023، بزيادة بلغت قيمتها 1.1 مليار دولار ونسبة ارتفاع بلغت 34.3%.