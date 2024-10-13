قطاع السيارات في الصين يشهد زخمًا في النمو خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

أظهرت بيانات من الجمعية الصينية لمصنعي السيارات، أن صناعة السيارات في البلاد شهدت زخمًا في النمو مع ارتفاع إنتاجها ومبيعاتها من المركبات بشكل مطرد في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.

وأظهرت البيانات، حسبما نقلته وكالة الأنباء الصينية “شينخوا”، أنه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بلغ إجمالي إنتاج السيارات في الصين نحو 21.47 مليون وحدة، بزيادة 1.9 % على أساس سنوي، وبلغت مبيعات السيارات 21.57 مليون وحدة، بزيادة 2.4 % عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي سبتمبر الماضي، بلغ إنتاج السيارات نحو 2.8 مليون وحدة، بانخفاض 1.9 % على أساس سنوي، في حين بلغ إجمالي المبيعات الشهرية نحو 2.81 مليون وحدة، بانخفاض 1.7 % على أساس سنوي.

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