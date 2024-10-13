السعودية | توفير أكثر من 10 آلاف فرصة وظيفية لخريجي التدريب التقني في سبتمبر الماضي

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_الرياض

ساهمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني في توفير (10377) فرصة وظيفية للخريجين والخريجات في شهر سبتمبر الماضي وذلك بالشراكة مع قطاع الأعمال.

وأكد المتحدث الرسمي للمؤسسة فهد العتيبي أن هذا العدد يأتي نتيجة لتظافر عدة جهود تصب جميعها في توفير وظائف ملائمة لتخصصات الخريجين، ومن هذه الجهود توقيع (9) مذكرات تفاهم لهذا الغرض ،وعقد (147) لقاء مع مدراء الموارد البشرية في قطاع الأعمال، و إقامة (58) ملتقى ومعرض للتوظيف بمختلف الخليج 365.

كما أوضح العتيبي أن إعداد الخريجين وتهيئتهم لسوق العمل يعد أحد الأهداف التي تسعى المؤسسة لتحقيقها بشكل مستمر ،وفي الشهر الماضي تمّ تنفيذ (91) برنامجاً لتهيئة الخريجين لسوق العمل تشمل دورات عامة منها إنشاء السيرة الذاتية على تطبيق لنكد إن ،وفن اجتياز المقابلات الشخصية، إضافةً إلى المهارات الناعمة وفن الاتصال، وتحديد الميول المهنية وأخلاقيات العمل،وأساسيات العمل الحر.

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