الاقتصاد

تراجع أسعار الذهب اليوم وسط ارتفاع مؤشر الدولار

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وكالات - واشنطن 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، مما عوض الزيادة في الطلب على الملاذ الآمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط.
وفقد الذهب في المعاملات الفورية 0.22% ليصل إلى 2.654.56 دولارًا، مسجلًا زيادة تقارب 7% خلال الشهر الماضي.
وتراجعت عقود الذهب الأمريكية الآجلة بنسبة 0.53% لتصل إلى 2.676.15 دولارًا.
وارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.08% ليصل إلى 101.28، مما جعل الذهب أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى.
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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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