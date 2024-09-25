شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه.. ارتفاع في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بنسبة طفيفة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية.
سعر الريال في البنك المركزيسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.
سعر الريال في البنك الأهلي المصريوبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 12.94 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.
سعر الريال في بنك مصروارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، 12.94 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.
سعر الريال في بنك الإسكندريةوسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.94 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قناة السويسوبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.92 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.
سعر الريال في البنك التجاري الدوليوارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 12.91 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.
سعر الريال في بنك فيصل الإسلاميوسجل سعرالريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 12.93 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع.
سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلاميوبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.98 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك الكويت الوطنيوارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، 12.88 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع.
سعر الريال في بنك قطر الوطنيوسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني 12.88 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.
أحمد أبراهيم
صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام