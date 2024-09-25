شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه.. ارتفاع في البنوك المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، بنسبة طفيفة خلال تعاملات اليوم الأربعاء، داخل البنوك المصرية. سعر الريال في البنك المركزي سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك المركزي المصري، 12.96 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع. سعر الريال في البنك الأهلي المصري وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك الأهلي المصري، 12.94 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع. سعر الريال في بنك مصر وارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك مصر، 12.94 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع. سعر الريال في بنك الإسكندرية وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الإسكندرية، 12.94 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قناة السويس وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قناة السويس، 12.92 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع. سعر الريال في البنك التجاري الدولي وارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في البنك التجاري الدولي، 12.91 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع. سعر الريال في بنك فيصل الإسلامي وسجل سعرالريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك فيصل الإسلامي، 12.93 جنيه للشراء، و13 جنيها للبيع. سعر الريال في مصرف أبوظبي الإسلامي وبلغ سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في مصرف أبوظبي الإسلامي، 12.98 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك الكويت الوطني وارتفع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك الكويت الوطني، 12.88 جنيه للشراء، و13.01 جنيه للبيع. سعر الريال في بنك قطر الوطني وسجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري، اليوم، في بنك قطر الوطني 12.88 جنيه للشراء، و12.99 جنيه للبيع.